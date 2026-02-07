اعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول بكلية العلاج الطبيعي جامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025–2026 بكلية العلاج الطبيعي، موضحًا أن إعلان النتائج يأتي في إطار انتظام العملية التعليمية بالجامعة، والانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة وفق القواعد المنظمة لذلك.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن نسب النجاح المحققة تعكس ما بذله الطلاب من جهد دراسي خلال الفصل الدراسي، إلى جانب الدور الذي قامت به إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في متابعة العملية التعليمية، مؤكدًا حرص الجامعة على إعلان النتائج في التوقيت المناسب لضمان الاستقرار الأكاديمي للطلاب.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، أن النسبة العامة للنجاح بالمستوى الأول بلغت 85%، وبلغت بالمستوى الثاني 94%، فيما وصلت بالمستوى الثالث إلى 99%، لافتًا إلى أن هذه النسب تعكس مستوى التزام الطلاب بالمقررات الدراسية ومتطلبات التقييم المختلفة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سرحان، عميد كلية العلاج الطبيعي، أن نسب النجاح في المستويات الثلاثة جاءت نتيجة لتكامل الجهود داخل الكلية، مشيرًا إلى تعاون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالكلية.

كما وجّه عميد الكلية التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم، وخاصة طلاب المستوى الثالث الذين أنهوا نصف الخطة الدراسية للبرنامج.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور تامر شوقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن أعمال الكنترولات تمت وفق الضوابط المعتمدة، واتسمت بالدقة والانضباط والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، موجهًا الشكر لجميع القائمين على أعمال الرصد والمراجعة.

وأشاد بجهود فريق كنترول المستوى الأول برئاسة الدكتورة آلاء فتح الله وعضوية الدكتور وائل حمدي، والدكتورة دينا طارق، والدكتورة سمر عادل، وفريق كنترول المستوى الثاني برئاسة الدكتور سليمان كامل وعضوية الدكتور عماد مكرم، والدكتورة منة الله يوسف، والدكتورة هند علي، وفريق كنترول المستوى الثالث برئاسة الدكتور محمد شبل وعضوية الدكتورة ابتسام حلمي، والدكتور محمد يوسف.

ومن جانبه، هنّأ الدكتور هيثم مرسي، مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي ومنسق برنامج ابن الهيثم لإدارة شئون الطلاب بالكلية، الطلاب الناجحين، موضحًا أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال بورتال الطالب عبر الرابط التالي: https://myu.suez.edu.eg/