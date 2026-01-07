قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
حبس وغرامة ووقف الدعم.. قانون الضمان الاجتماعي 2025 يواجه التلاعب بالمساعدات
عبد السند يمامة يعلن عدم ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد.. خاص
القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية تعلن احتجاز ناقلة النفط الروسية مارينيرا
قائمة هدافي كأس أمم إفريقيا 2025.. براهيم دياز يتصدر وصلاح في الوصافة
اشتروا سيارات وعقارات.. 4 تجار مخدرات يغسلون 40 مليون جنيه
في قضية تصنيع المخدرات.. سارة خليفة و27 آخرين يواجهون هذه العقوبة
أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
الدين الأمريكي يقترب من 40 تريليون دولار في 2026| تفاصيل
لاعب الجزائر يوجه اعتذار لـ أشهر مشجع في أمم افريقيا بعد مباراة الكونغو
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بالقطاع الغربي للجنوب اللبناني
الجيش السوري يقصف أهداف قوات سوريا الديمقراطية بحلب.. ما السبب؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بطولة أحمد العوضي ومي عمر.. محمود حمدان يكشف تفاصيل فيلم شمشون ودليلة| خاص

أحمد العوضي ومي عمر
أحمد العوضي ومي عمر
أحمد إبراهيم

كشف المؤلف محمود حمدان بعض التفاصيل الخاصة بفيلم “شمشون ودليلة” الذى يقوم ببطولته أحمد العوضي ومي عمر حيث من المقرر أن يتم تصوير عقب انتهاء البطلين من تصوير أعمالهما التلفزيونية.  

وقال محمود حمدان فى تصريح خاص لصدى البلد : منذ بداية كتابة الفكرة كان اسم الفيلم "شمشون ودليلة" حاضرًا بشكل واضح، والاسم لم يختر لأسباب دينية إطلاقًا، ولا يحمل أي إسقاطات تاريخية أو رمزية، هو فقط عنوان مناسب للروح العامة للفيلم، التي تجمع بين الحركة والكوميديا والمواقف الخفيفة، والرومانسية، والفيلم في جوهره أكشن رومانسي قائم على إيقاع سريع ومواقف رومانسية تضيف إليه لمسة لطيفة،كنا حريصين على تقديم عمل ترفيهي يجعل المشاهد يبتسم ويستمتع، دون الدخول في مساحات معقدة أو ثقيلة.

شخصية أحمد العوضي فى مسلسل على كلاى 

وكشف أحمد العوضي، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، عن كواليس وتفاصيل شخصيته في مسلسله الجديد علي كلاي، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وأكد أحمد العوضي أن الشخصية التي يجسدها خلال الأحداث تعتمد بشكل أساسي على لعبة MMA، موضحًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا في التدريبات البدنية والتحضيرات النفسية حتى يخرج الدور بشكل واقعي ومختلف عما قدمه سابقًا.

وأضاف: «الشخصية قريبة مني جدًا في الحقيقة، خاصة في الجدعنة والمواقف الإنسانية».

وتحدث أحمد العوضي عن طموحاته تجاه العمل، قائلًا: إنه يتمنى أن يحقق مسلسل «علي كلاي» نجاحًا يفوق أعماله السابقة، وعلى رأسها حق عرب وفهد البطل، اللذان حققا جماهيرية واسعة عند عرضهما.

قصة مسلسل على كلاي 

وتدور أحداث مسلسل علي كلاى حول ملاكم يدير دارا للأيتام، ويمر بالعديد من المشكلات فى حياته يحاول التغلب عليها.

أبطال مسلسل على كلاي 

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد العوضى، درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، طارق الدسوقى، الشحات مبروك وبسام رجب، وعدد آخر من الفنانين والوجوه الشابة.

أحمد العوضي مي عمر شمشون ودليلة فيلم شمشون ودليلة الفنان أحمد العوضي الفنانة مي عمر

