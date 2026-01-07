سالى عبد السلام تحتفل بحملها وسط أطفال دور الرعاية: إلى هنا أنتمي وهؤلاء عائلتي

حرصت الإعلامية سالى عبدالسلام على مشاركة متابعيها لحظات إنسانية مؤثرة، حيث نشرت مجموعة صور جمعتها بأطفال إحدى دور الرعاية، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان خبر حملها في طفلها الأول.

وعلقت سالى عبدالسلام على الصورة التى شاركتها عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام» قائلة: "هذا هو المكان الذى أنتمى إليه، أسميهم عائلتى.. قضيت رأس السنة هناك وكنت مسافرة عمرة يومها ومنفعش كدة إحنا 9 سنين ولا 10؟؟؟ فكرونى".

وأضافت: "من أول يوم جيلان علاء خدتنى معاها الدار.. وأنا بحبكم.. ماشية بدعواتكم والله.. لما أقولكم إنكم رزقى بتصدقونى وبقى فى ثقة مرعبة إنكم رزقى والبصة تكفى، أنا رزقى فى الغريب.. مش فى القريب، وانتوا بالدنيا عندى.. اتفرجوا على صوركم وعيشوا عليا اللحظة زى ما وعدتكم هنزلها".