عاجل
أعداد كبيرة من النازحين تغادر أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
الأردن وتركيا يؤكدان على ضرورة دعم سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
عبر معبر رفح.. مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة رغم معوقات الاحتلال
الثلوج تغطي شمال وغرب فرنسا.. وإلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس
وزير البترول: سيناريوهات استباقية لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء
وزيرة خارجية كولومبيا تتوقع هجوما أمريكيا ضد بلادها
مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس| فيديو
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-1-2026
وزير الخارجية: نرفض الانتهاكات بحق المدنيين ونطالب بحمايتهم في السودان وغزة
ردا على مزاعم تقرير مضلل..المالية : رصيد الديون تشهد تراجعا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
مدرب كوت ديفوار : نركز على منتخب مصر وليس محمد صلاح.. وهدفنا النهائي
الآثار: ترميم مسجد الأمير عثمان بمدينة جرجا وفقًا للمعايير العلمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

سالى عبد السلام تحتفل بحملها وسط أطفال دور الرعاية: إلى هنا أنتمي وهؤلاء عائلتي

سالى عبد السلام
سالى عبد السلام
يمنى عبد الظاهر

حرصت الإعلامية سالى عبدالسلام على مشاركة متابعيها لحظات إنسانية مؤثرة، حيث نشرت مجموعة صور جمعتها بأطفال إحدى دور الرعاية، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان خبر حملها في طفلها الأول.

وعلقت سالى عبدالسلام على الصورة التى شاركتها عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام» قائلة: "هذا هو المكان الذى أنتمى إليه، أسميهم عائلتى.. قضيت رأس السنة هناك وكنت مسافرة عمرة يومها ومنفعش كدة إحنا 9 سنين ولا 10؟؟؟ فكرونى".

وأضافت: "من أول يوم جيلان علاء خدتنى معاها الدار.. وأنا بحبكم.. ماشية بدعواتكم والله.. لما أقولكم إنكم رزقى بتصدقونى وبقى فى ثقة مرعبة إنكم رزقى والبصة تكفى، أنا رزقى فى الغريب.. مش فى القريب، وانتوا بالدنيا عندى.. اتفرجوا على صوركم وعيشوا عليا اللحظة زى ما وعدتكم هنزلها".

الإعلامية سالى عبدالسلام دور الرعاية حملها في طفلها الأول رأس السنة جيلان علاء

