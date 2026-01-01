سالي عبد السلام تعلن حملها وتطلب الدعاء: دعواتكم كانت سبب المعجزة

أعلنت الإعلامية سالي عبد السلام عن خبر حملها، مع بداية عام 2026، في منشور مؤثر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشفت فيه عن تفاصيل رحلة طويلة من الانتظار والدعاء.



وكتبت سالي: “بسم الله نبدأ 2026 ببركة ورزق وهبة من الله”، معربة عن امتنانها الكبير لدعوات جمهورها، التي وصفتها بأنها كانت سببًا مباشرًا فيما أسمته “المعجزة”.



وأكدت عبد السلام أنها تلقت دعوات لم تشهد مثلها من قبل، قائلة: “شفت دعوات عمري ما شفتها في حياتي.. شكراً من قلبي”، مشيرة إلى أن دعم المتابعين كان سر قوتها.

كما كشفت سالي عن تفاصيل مؤلمة من رحلتها، موضحة أنها فقدت توأمًا في السابق، لكنها عبرت عن إيمانها ورضاها بقضاء الله، قائلة إن لها “بيتين في الجنة”، مضيفة أن الله عوضها بعد سنوات من الانتظار.



وطلبت سالي من جمهورها الاستمرار في الدعاء، خاصة في ظل ما وصفته بصعوبة الطريق ووجود مضاعفات تخشى منها بين الحين والآخر، مؤكدة أن دعوات الناس قادرة على تغيير الأقدار.



واختتمت منشورها بالدعاء لمتابعيها قائلة: “ربنا يرزق كل واحد نفسه”، وسط تفاعل واسع من جمهورها الذي انهالت عليه رسائل التهنئة والدعاء.