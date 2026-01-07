قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
الدين الأمريكي يقترب من 40 تريليون دولار في 2026| تفاصيل
لاعب الجزائر يوجه اعتذار لـ أشهر مشجع في أمم افريقيا بعد مباراة الكونغو
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بالقطاع الغربي للجنوب اللبناني
الجيش السوري يقصف أهداف قوات سوريا الديمقراطية بحلب.. ما السبب؟
ستارمر: إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا سيخضع لتصويت البرلمان
مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة لـ فرصة أخيرة
ميلاد يوحّد المصريين.. قداس العيد ورسائل تؤكد أن مصر وطن للجميع
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 7-1-2026
النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية
لا يتضمن إساءة للأديان السماوية.. حيثيات المحكمة بـ«براءة فيلم الملحد»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

حنان مطاوع تهنئ جمهورها بعيد الميلاد المجيد وتستعد للظهور في «الكينج» رمضان 2026

حنان مطاوع
حنان مطاوع
يمنى عبد الظاهر

وجهت الفنانة حنان مطاوع رسالة مليئة بالمحبة إلى جمهورها ومحبيها، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنية أن يعم الخير والسلام على الجميع، وأن تظل أيامهم عامرة بالمودة والتآخي


وكتبت حنان مطاوع عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «عيد ميلاد مجيد على كل إخواتى وأصحابى وكل حبايبنا، يا رب دايمًا متجمعين فى خير ومحبة، وأيامنا كلها تكون مليانة سلام.. كل سنة وأنتم طيبين».

وكان أعلن الفنان محمد إمام انضمام الفنانة حنان مطاوع لأبطال مسلسل «الكينج » الذي من المقرر أن ينافس به ضمن مسلسلات رمضان 2026، حيث وجه لها رسالة يعبر من خلالها عن حبه وتقديره لها.

ونشر محمد إمام صورة تجمعه بـ حنان مطاوع من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:" مفاجأة المسلسل لأول مره مع نجمة الوطن العربي حنان مطاوع نجمة كبيرة وممثلة قديرة مستمتع بكل لحظة قدامها أحلى أخت في الدنيا استنوا زمزم الدباح في مسلسل الكينج رمضان2026 إن شاء الله".

