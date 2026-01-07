حنان مطاوع تهنئ جمهورها بعيد الميلاد المجيد وتستعد للظهور في «الكينج» رمضان 2026

وجهت الفنانة حنان مطاوع رسالة مليئة بالمحبة إلى جمهورها ومحبيها، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنية أن يعم الخير والسلام على الجميع، وأن تظل أيامهم عامرة بالمودة والتآخي



وكتبت حنان مطاوع عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «عيد ميلاد مجيد على كل إخواتى وأصحابى وكل حبايبنا، يا رب دايمًا متجمعين فى خير ومحبة، وأيامنا كلها تكون مليانة سلام.. كل سنة وأنتم طيبين».

وكان أعلن الفنان محمد إمام انضمام الفنانة حنان مطاوع لأبطال مسلسل «الكينج » الذي من المقرر أن ينافس به ضمن مسلسلات رمضان 2026، حيث وجه لها رسالة يعبر من خلالها عن حبه وتقديره لها.

ونشر محمد إمام صورة تجمعه بـ حنان مطاوع من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:" مفاجأة المسلسل لأول مره مع نجمة الوطن العربي حنان مطاوع نجمة كبيرة وممثلة قديرة مستمتع بكل لحظة قدامها أحلى أخت في الدنيا استنوا زمزم الدباح في مسلسل الكينج رمضان2026 إن شاء الله".