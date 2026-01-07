قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

إيرادات الأفلام.. عمرو يوسف يصدم الجميع والفيلم المثير للجدل الأخير

عمرو يوسف
عمرو يوسف
أحمد إبراهيم

يتنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في هذا الموسم، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال، بحسب ما أعلن محمود الدفراوي، مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

فيلم السلم والتعبان

بينما حقق فيلم السلم والتعبان 2 إيرادات بلغت قيمتها 85.183.795 جنيه وهو بطولة كل من عمرو يوسف وأسماء جلال. 

فيلم السادة الأفاضل

حقق فيلم السادة الأفاضل ايرادات وصلت الي 77.911.579 جنيه .

وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يهزها موت الأب، جلال. سرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه. يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

السادة الأفاضل” يضم نخبة من النجوم: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.

فيلم ولنا فى الخيال حب

واخير حقق فيلم ولنا فى الخيال حب إيرادات بلغت قيمتها 45.383.885 جنيه

فيلم أوسكار

فيلم أوسكار فقد حقق ايرادات وصلت إيرادات الى 40.007.233 جنيه

أوسكار - عودة الماموث” هو انتاج بيراميدز للإنتاج الفني "محمد الشريف"  وتريند"محمد طنطاوي" وفكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، الطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض.

فيلم الست

حقق فيلم “الست” من بطولة مني زكي ، إيرادات ليلة  وصلت الي 27.508.116 جنيه.

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح.

طلقني

وحقق فيلم “طلقني” إيرادات بلغت 22.093.927 جنيه، وهو من إخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو التعاون الثاني للفنانة دينا  الشربيني مع كريم محمود عبد العزيز بعد فيلم الهنا اللي أنا فيه.

إن غاب القط 

حقق فيلم “إن غاب القط” إيرادات بلغت قيمتها 16.326.381 جنيه، ليحتل المركز الأول ويذيح كريم محمود عبد العزيز من الصدارة، وهو الفيلم الذى يقوم ببطولته كل من آسر ياسين وكارمن بصيبص وأسماء جلال، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، ويقدم مزيجًا من الدراما والتشويق في إطار مختلف.

الملحد 

بينما حقق فيلم “الملحد” إيرادات بلغت قيمتها 4.562.114 جنيه وهو الفيلم المثير للجدل الذى يقوم ببطولته كل من أحمد حاتم ومحمود حميدة وحسين فهمي وصابرين وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندول العدل.  

