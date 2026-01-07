المشرفة فتشتني.. رامي إمام يروى تفاصيل سرقته المحفظة

كشف المخرج رامي إمام العديد من التفاصيل والأسرار عن حياته المهنية والشخصية ومرحلة الطفولة، خاصة ذكرياته مع والده الزعيم عادل إمام، وذلك خلال لقاء ببرنامج “فضفضت أوي” الذى يقدمه المخرج معتز التوني.

وتحدث رامي إمام عن مرحلة الطفولة قائلا: “أبويا كان عامل دور نشّال في عمل، وأنا اتأثرت جدًا بالدور، وفي مرة وأنا في أتوبيس المدرسة كنت متعلق بالمشهد لدرجة إني خدت المحفظة من جيب الجاكت بتاع حد موجود معايا في الباص، والولد قعد يقول إن المحفظة ضاعت”.

وأضاف: “وأنا نازل من الباص، المشرفة فتشتني وطلعت المحفظة، والسواق راح وقال لأبويا، ومن حظي الأسود إن أبويا كان في البيت اليوم ده، وأخدت منه أول قلم في حياتي”.

أما عن خوفه من والده، قال رامي إمام: “الناس كانت مفكرة عادل إمام مهرج وبيضحك وكده في البيت، لكن أبويا في البيت كان صعب جدًا، كان أب مصري حازم، وعنده إن التعليم هو الأساس، وكان بيحاسبني لو سقطت في حاجة، وكان يومي أسود لو جيبت درجات وحشة، عادل إمام أثر في أجيال”.

برنامج “فضفضت أوى”

برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالها 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا.

يذكر أن المنتج أحمد الجناينى حقق نجاحاً مؤخراً بعد عرض مسلسل “كتالوج” بطولة محمد فراج، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، وسماح أنور، وتارا عماد، وصدقى صخر، وخالد كمال، وبيومى فؤاد، ودنيا سامى، والطفل على البيلى، وأحمد عصام السيد، والطفلة ريتال عبد العزيز، وتأليف أيمن وتار، وإخراج وليد الحلفاوي.