فيديو غامض من لقاء الخميسي يشعل تفاعل الجمهور

أثارت الفنانة لقاء الخميسي حالة من الجدل والتفاعل بعد نشرها مقطع فيديو عبر خاصية «الستوري» على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت فيه مشاهد رمزية مصحوبة برسالة إنجليزية لافتة.





وجاء في الرسالة المصاحبة للفيديو

والتي تعني: «أستعيد قوتي إليّ من كل شخص ومكان وكل كيان».





واعتبر عدد من المتابعين أن الفيديو يحمل دلالات نفسية ورسائل غير مباشرة، تعكس حالة من القوة الداخلية واستعادة الذات، خاصة في ظل ما أثير مؤخرًا من جدل حول حياتها الشخصية، بينما رأى آخرون أن الرسالة تعبّر عن طاقة إيجابية ودعوة للتماسك والاعتماد على النفس.





ولم تُعلّق لقاء الخميسي بشكل مباشر على الفيديو أو توضح مقصده، ما فتح باب التأويلات بين جمهورها، الذين تفاعلوا مع المنشور برسائل دعم ومساندة



كما تفاعلت الفنانة لقاء الخميسى مع بيان الفنان أحمد فريد التوضيحي، والذي أشار من خلاله إلى أنها لا تعلم أي شيء حول ما يثار عن زواج زواجها محمد عبد المنصف من فنانة شابة تدعى إيمان الزيدي