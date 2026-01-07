قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تشييع جثمان ناصر صقر من مسجد السيدة نفيسة

ناصر صقر
ناصر صقر
أحمد إبراهيم

شييع جثمان الفنان ناصر صقر من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر وذلك وسط حضور عدد من الأهل والأقارب. 

ونشر الفنان أحمد العيسوي، وكيل نقابة المهن الموسيقية تعليقا يعلن من خلاله عن موعد ومكان جنازة وعزاء المطرب ناصر صقر. 

وكتب أحمد العيسوي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الجنازة تقام من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر، فيما سيكون العزاء في دار مناسبات الفرسان بزهراء مصر القديمة بعد صلاة المغرب.

مصطفى كامل يعلن عن وفاة ناصر صقر 

وأعلن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع المرض، وعلق مصطفى كامل على صفحته بموقع فيس بوك قائلا: البقاء والدوام لله توفى إلى رحمة الله الأخ والزميل العزيز ناصر صقر.

وأضاف مصطفى كامل: أللهم أرحمه وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك.

حلمي عبد الباقي ينعي ناصر صقر 

بينما حرص الفنان حلمى عبدالباقى، على نعى المطرب ناصر صقر، الذى توفى بعد صراع مع المرض.

ونشر حلمى عبر حسابه الرسمى بـ«فيس بوك» منشور ناعيًا الراحل، إذ كتب: «البقاء لله ناصر صقر فى ذمه الله ربنا يرحمك ياحبيبى ويجعل مرضك فى ميزان حسناتك».

وتابع عبدالباقى: «والله قلبى وجعنى عليك ومش عارف اقول ايه بس متغلاش على اللى خلقك برجاء الدعاء».

يذكر أن الفنان حلمي عبد الباقي كان قد كشف منذ فترة من خلال فيديو على صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» عن إصابة الفنان ناصر صقر بمرض السرطان وتدهور حالته الصحية.

