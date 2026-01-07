شذى تطرح كليب «أوكي» بالتعاون مع «روتانا»

طرحت الفنانة شذى كليب أحدث أغنياتها بعنوان «أوكي» عبر عدد من المنصات الرقمية والإذاعات، بالتعاون مع «روتانا» للصوتيات والمرئيات لتواصل حضورها الفني بخطوات ثابتة على الساحة الغنائية.

الأغنية من كلمات عليم، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس تميم، فيما تولّى إخراج الكليب أحمد جريزمان.

في سياق متصل، أعلنت شذى مؤخرًا عن تعاقدها رسميًا مع شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات لتتولى إنتاج وتوزيع أعمالها الغنائية خلال الفترة المقبلة، في خطوة تمثل إضافة قوية لمسيرتها الفنية.

وكانت مجموعة روتانا للموسيقى قد طرحت أيضًا أغنية «زمانك دلوقتي» للنجمة شذى عبر موقع يوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة.

الأغنية من كلمات عليم، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج محمد عبد الجواد.

وتدور فكرة كليب «زمانك دلوقتي» في إطار لايت خفيف حول حكاية شخصين منفصلين، يحاول البطل استعادة علاقته بحبيبته، في قالب رومانسي يعكس أجواء الأغنية.