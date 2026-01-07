قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية
لا يتضمن إساءة للأديان السماوية.. حيثيات المحكمة بـ«براءة فيلم الملحد»
البابا تواضروس: المحبة والوحدة الوطنية أساس استقرار مصر
إحالة البلوجر محمد آل باتشينو للمحاكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
مشاورات مصرية عمانية لبحث أزمات اليمن وفلسطين وقضايا المنطقة
تسريع وتيرة مشروعات الربط في مجال الغاز.. وزير البترول يلتقي رئيس قبرص
أعداد كبيرة من النازحين تغادر أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
الأردن وتركيا يؤكدان على ضرورة دعم سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
عبر معبر رفح.. مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة رغم معوقات الاحتلال
الثلوج تغطي شمال وغرب فرنسا.. وإلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس
وزير البترول: سيناريوهات استباقية لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء
وزيرة خارجية كولومبيا تتوقع هجوما أمريكيا ضد بلادها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لن يفرقنا أحد.. إلهام شاهين تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

الهام شاهين
الهام شاهين
منار نور

هنأت الفنانة إلهام شاهين ، الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكتبت شاهين ، عبر حسابها الشخصي انستجرام: "كل عام وكل المصريين طيبين .. في عيد الميلاد المجيد
نحتفل مع إخوتنا الأقباط المسيحيين بولادة معنى عظيم .. معنى النور والتسامح والمحبة.. وليكن الميلاد مناسبة نجدد فيها إيماننا بأن ما يجمعنا أعمق بكثير مما يفرقنا .. كل المصريين أقباط الجذور .. وقيم الأديان السماوية واحدة .. والمؤمن من آمن بالله وكتبه و رسله.. الرسالات السماوية تكمل بعضها.. كلنا واحد .. كلنا إنسان .. كلنا مصريين .. تجمعنا إنسانيتنا ومحبتنا .. لن يفرقنا أحد إلى يوم الدين .. وهذا هو سر قوة مصر .. كل سنة و كلنا طيبين .. وتحيا مصرنا الغالية على كل المصريين.

قداس عيد الميلاد

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المصلين احتفالهم، حيث زار الكاتدرائية وهنأ قداسة البابا وجميع الحاضرين وكافة المصريين، وألقى كلمة مناسبة.

وحضر للتهنئة في قداس العيد كبار رجال الدولة ووفود من مجلسي النواب والشيوخ، والقوات المسلحة والشرطة، والوزارات والأحزاب السياسية، والنقابات والعديد من الهيئات والمؤسسات. كما حضر للتهنئة سفراء عدد من الدول ورجال السلك الدبلوماسي، وممثلو بعض الطوائف المسيحية.

وقدّم نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام، الشكر لكافة المهنئين الذين حضروا الصلاة أو زاروا المقر البابوي أو أرسلوا برقيات تهنئة بالعيد.

واستهلَّ قداسة البابا عظته التي ألقاها بعد قراءة الإنجيل بالتهنئة بالعيد، مقدمًا الشكر لفخامة الرئيس السيسي، ثم تحدث في موضوع عظة الميلاد التي حملت عنوان «الميلاد مدرسة حب»، حيث تأمل قداسته في صور المحبة التي تجلت في الميلاد، كدعوة لكل إنسان أن تتأصل فيه هذه الصور، وهي:

الوفاء: ويتجلى عندما نالت السيدة العذراء البشارة بأنها ستلد السيد المسيح، وعرفت أيضًا أن أليصابات نسيبتها حبلى في شيخوختها، فذهبت مسرعة لخدمتها. وبرغم صِغر سن السيدة العذراء، فإن وفاءها كان صورة واضحة للحب.

العطاء: حين قدم أهل بيت لحم ما لديهم (مكان المذود)، وهو عطاء يشعر بإنسانية الآخر، حتى وإن كان في صورة فكرة أو حل لمشكلة أو مساعدة.

الاجتهاد: وتجلى في قصة المجوس الذين طالعوا النجم في السماء، وعرفوا من كتبهم أنه دليل على ميلاد ملك لليهود، فاجتهدوا في الترحال ولم تمنعهم خلفيتهم الوثنية، حتى وصلوا حيث قادهم النجم، وقدموا هداياهم للمولود. وكان اجتهادهم صورة من صور الحب.

الأمان: وهو صورة من صور الحب بعد الميلاد، عندما منحته مصر للعائلة المقدسة في وقت الهروب من هيرودس، حيث قدمت لهم الاطمئنان والبيئة الآمنة.

واختتم قداسة البابا بالتأكيد على أن هذه الصور تمنح الإنسان القدرة على أن يعيش إنسانيته كما أرادها الله له.

الهام شاهين المصريين الأقباط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

طارق يحيى

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

ترامب

ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

ترامب

ترامب: النفط الفنزويلي سيُباع بسعر السوق .. وسأتحكم في تلك الأموال

عيدروس الزبيدي

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

ترشيحاتنا

الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب

النائب أيمن محسب: كلمة الرئيس من كاتدرائية ميلاد المسيح ترسخ مبدأ المواطنة بين المصريين

النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ

العربي الناصري: كلمة الرئيس من الكاتدرائية أعادت التأكيد على جوهر الدولة الوطنية

حوار معتز الخصوصي مع الدكتور ياسر حسان ، أمين الصندوق في حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد

ياسر حسان: يمامة رفض وجود ممثلين للوفد في التفاوض بشأن مقاعد القائمة

بالصور

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

مستقبل وطن الشرقية يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد