نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين: حبايبي من برج الجدي

وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة شكر لعائلتها وأصدقائها من نجوم الفن بعد دعمها ومشاركتها حفل عيد ميلادها السبت الماضي.

ونشرت إلهام شاهين مجموعة من الصور عبر إنستجرام برفقة بنجوم الفن أبرزهم يسرا، لبلبة، درة، عمرو يوسف، دنيا، إيمى سمير غانم، وعلقت قائلة: "شكرا لعيلتى الجميلة وأصدقائى الغاليين جدا جدا على قلبى، مشاركتى أوقات حلوة نحتفل فيها بقدوم سنه جديده.

وأضافت: يارب تكون حلوه علينا جميعا، ونحتفل أيضا بكل حبايبى من برج الجدى، أطيب وأجدع ناس".

وشهد احتفال الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها، الذي أقيم السبت الماضي، حضورًا لافتًا لعدد من نجوم الوسط الفني، حيث اعتادت الاحتفال بهذه المناسبة داخل منزلها وسط أصدقائها المقربين من الفنانين وأفراد أسرتها.

وتصدر قائمة الحضور كل من يسرا، وليلى علوي، ودرة برفقة زوجها، وصفية العمري، ولبلبة، الذين شاركوا متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظات من أجواء الاحتفال.