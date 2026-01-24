قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صراع قمة الدوري الأسباني يشتعل.. ريال مدريد في اختبار فياريال وبرشلونة ممنوع من الخطأ
ياميش رمضان.. أسعار البلح والمكسرات وقمر الدين بمحلات العطارة والمجمعات
أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة
سفارة أمريكا ببغداد تؤكد: نقل عناصر داعش من سوريا للعراق ليس أمرًا مستمرًا
زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
فن وثقافة

فتحي عبد الوهاب يمازح جمهوره بصورة طريفة من كواليس مسلسل بطل العالم

فتحي عبد الوهاب
فتحي عبد الوهاب
يمنى عبد الظاهر

مازح الفنان فتحي عبد الوهاب جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة له وهو يمسك هاتفه المحمول ويبدو كأنه يلعب إحدى الألعاب الإلكترونية، في لقطة طريفة لاقت تفاعلًا واسعًا.

وكتب عبد الوهاب تعليقًا ساخرًا على الصورة، :"زباين الحاج سليمان ياريت مش أي حد يصدق الصورة دي أنا مبلعبش غير علي فلوس 

فتحي عبد الوهاب

ما أكد أن الأمر لا يتعدى كونه مزاحًا خفيف الظل مع المتابعين، وهو ما قابله الجمهور بحالة من المرح والتعليقات الفكاهية، التي أشادت بروحه المرحة وبساطته.


 

الصورة حصدت آلاف الإعجابات والتعليقات، وأعادت التأكيد على قرب الفنان من جمهوره، وقدرته على خلق حالة من البهجة حتى بلحظات عفوية بسيطة

تفاصيل مسلسل بطل العالم

تنطلق أحداث المسلسل فى عالم البودى جارد عندما تضطر «دنيا» لطلب مساعدة صلاح فى استعادة ميراث والدها، وتأخذهم الرحلة إلى مطاردة مثيرة مليئة بالمخاطر والمواقف الكوميدية، يقودها «المحروق» (فتحى عبدالوهاب)، زعيم المراهنات، ومع تصاعد الأحداث، يكتشفان أن النجاة لا تعنى فقط الهروب من الخطر، بل إعادة اكتشاف معنى الثقة، الحب، وفرصة ثانية للحياة.

تدور أحداث مسلسل بطل العالم فى إطار من الأكشن يحمل طابع التشويق والإثارة، يجسد عصام عمر خلال أحداث المسلسل دور ملاكم يدعى صلاح، ويمر بظروف صعبة تدفعه للعمل كحارس شخصى، يجمعه القدر بدنيا، التى تجسدها جيهان الشماشرجى، فتاة تبدو من عائلة غنية لكن واقعها مختلف تمامًا بسبب الديون وغياب والدها.

يصنف مسلسل بطل العالم ضمن الأعمال القصيرة التى تعرض فى موسم الاوف سيزون، حيث يتكون المسلسل من 10 حلقات فقط.
 

