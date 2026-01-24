فتحي عبد الوهاب يمازح جمهوره بصورة طريفة من كواليس مسلسل بطل العالم

مازح الفنان فتحي عبد الوهاب جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة له وهو يمسك هاتفه المحمول ويبدو كأنه يلعب إحدى الألعاب الإلكترونية، في لقطة طريفة لاقت تفاعلًا واسعًا.

وكتب عبد الوهاب تعليقًا ساخرًا على الصورة، :"زباين الحاج سليمان ياريت مش أي حد يصدق الصورة دي أنا مبلعبش غير علي فلوس

فتحي عبد الوهاب

ما أكد أن الأمر لا يتعدى كونه مزاحًا خفيف الظل مع المتابعين، وهو ما قابله الجمهور بحالة من المرح والتعليقات الفكاهية، التي أشادت بروحه المرحة وبساطته.





الصورة حصدت آلاف الإعجابات والتعليقات، وأعادت التأكيد على قرب الفنان من جمهوره، وقدرته على خلق حالة من البهجة حتى بلحظات عفوية بسيطة

تفاصيل مسلسل بطل العالم

تنطلق أحداث المسلسل فى عالم البودى جارد عندما تضطر «دنيا» لطلب مساعدة صلاح فى استعادة ميراث والدها، وتأخذهم الرحلة إلى مطاردة مثيرة مليئة بالمخاطر والمواقف الكوميدية، يقودها «المحروق» (فتحى عبدالوهاب)، زعيم المراهنات، ومع تصاعد الأحداث، يكتشفان أن النجاة لا تعنى فقط الهروب من الخطر، بل إعادة اكتشاف معنى الثقة، الحب، وفرصة ثانية للحياة.

يصنف مسلسل بطل العالم ضمن الأعمال القصيرة التى تعرض فى موسم الاوف سيزون، حيث يتكون المسلسل من 10 حلقات فقط.

