صادرات غذائية بـ22.3 مليون دولار.. مصر تعزز حضورها في السوق الإيفواري
المشاط: 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة من الشركاء الدوليين لدعم برنامج الإصلاحات الهيكلية
18 لاعبا.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الطلائع بكأس عاصمة مصر
بفرمان من الكاف.. كواليس إيقاف «ايتو» رئيس الاتحاد الكاميروني
كاف يدرس توقيع عقوبات علي مروان عطية للتطاول علي حكم مباراة مصر والسنغال
نائب: قانون المحليات خطوة ضرورية.. وتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء
الخسارة لم تحجب التألق.. ثنائي منتخب مصر يحققان إنجازا تاريخيا
جهاز حدائق أكتوبر يغلق المياه عن وصلات مياه خلسة بـ دار مصر
50 مليون جنيه.. خلاف عائلي يتحول لقضية رأي عام في الزقازيق
رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع عقد تخصيص أرض المقر الجديد وبناء كنيسة بالعاصمة الإدارية
آية سماحة:رشاقتي ده كرم كبير من عند ربنا جيناتي حلوة مش نحت
متضررو السيول.. تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش للأسر المستفيدة
فن وثقافة

هلا السعيد وفتحي عبد الوهاب في لقطة لافتة تتصدر تفاعل السوشيال ميديا

هلا السعيد
هلا السعيد
يمنى عبد الظاهر

شاركت الفنانة هلا السعيد جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، ظهرت خلالها برفقة الفنان فتحي عبد الوهاب، في أجواء شتوية هادئة على أحد المراسي المطلة على البحر.

وظهرت هلا السعيد بإطلالة أنيقة نالت إعجاب متابعيها، بينما بدا فتحي عبد الوهاب بإطلالة كلاسيكية، وهو ما انعكس على حالة الانسجام الواضحة بينهما في الصورة، التي حصدت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.


 

واكتفت هلا السعيد بإرفاق الصورة برمز قلب، دون أي تعليق، الأمر الذي دفع المتابعين للتعبير عن إعجابهم باللقطة، متمنين لهما مزيدًا من النجاحات الفنية

ورصدت عدسة “صدى البلد” صورًا للفنانة هلا السعيد خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"، حيث تألقت بإطلالة شبابية جذابة من الجينز، وظهرت بشعر منسدل وماكياج خفيف أضفى على إطلالتها لمسة ناعمة وأنيقة.

عرض خاص وسط حضور فني مميز

وشهد العرض الخاص للفيلم حضور عدد كبير من النجوم، من بينهم: أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، جيهان الشماشرجي، هلا السعيد، يوسف رأفت، تامر فرج وزوجته، إلى جانب نخبة من الفنانين والإعلاميين.

يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، من بينهم: محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم غادة عبد الرازق.

الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

الأغنية الدعائية تتصدر التريند

من جهة أخرى، تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والمطربة الشعبية بوسي تصدُّر تريند "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد إطلاق الأغنية الدعائية للفيلم، التي تجمعهما كثنائي ديو، وصفه الجمهور بأنه الأكثر انسجامًا وتكاملًا لصيف 2025.

أغنية فيلم "أحمد وأحمد" من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومن إنتاج حمدي بدر (كرافت ميديا).
 

هلا السعيد فتحي عبد الوهاب فيلم أحمد وأحمد

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

خروج آمن

فيلم التشويق النفسي خروج آمن للمخرج محمد حماد في مهرجان برلين السينمائي

تحذير .. أعراض كوفيد طويل الأمد تزيد خطر الإصابة بـ الزهايمر

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

