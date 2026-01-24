الشرير الذي أحبه.. جيهان الشماشرجي تمازح فتحي عبد الوهاب بمسلسل بطل العالم

شاركت الفنانة جيهان الشماشرجي، صورا من كواليس تصوير مسلسل “بطل العالم” الذي يعرض عبر منصة يانجو بلاى Yango Play بالتزامن مع عرضه التلفزيونى على قناتى CBC وCBC دراما.

ونشرت جيهان الشماشرجي صورة للفنان فتحي عبد الوهاب ، عبر ستوري حسابها على انستجرام، وكتبت: “الشرير الذي احبه والمزرعة السعيدة”.

فتحي عبد الوهاب من كواليس بطل العالم

تفاصيل مسلسل بطل العالم

تنطلق أحداث المسلسل فى عالم البودى جارد عندما تضطر «دنيا» لطلب مساعدة صلاح فى استعادة ميراث والدها، وتأخذهم الرحلة إلى مطاردة مثيرة مليئة بالمخاطر والمواقف الكوميدية، يقودها «المحروق» (فتحى عبدالوهاب)، زعيم المراهنات، ومع تصاعد الأحداث، يكتشفان أن النجاة لا تعنى فقط الهروب من الخطر، بل إعادة اكتشاف معنى الثقة، الحب، وفرصة ثانية للحياة.

تدور أحداث مسلسل بطل العالم فى إطار من الأكشن يحمل طابع التشويق والإثارة، يجسد عصام عمر خلال أحداث المسلسل دور ملاكم يدعى صلاح، ويمر بظروف صعبة تدفعه للعمل كحارس شخصى، يجمعه القدر بدنيا، التى تجسدها جيهان الشماشرجى، فتاة تبدو من عائلة غنية لكن واقعها مختلف تمامًا بسبب الديون وغياب والدها.

يصنف مسلسل بطل العالم ضمن الأعمال القصيرة التى تعرض فى موسم الاوف سيزون، حيث يتكون المسلسل من 10 حلقات فقط.