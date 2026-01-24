اتخدعت في The Voice.. أحمد سعد ينتقد تنظيم البرنامج

علق الفنان أحمد سعد، على فوز المتسابقة جودي شاهين، من فريق الفنانة رحمة رياض، في برنامج The Voice، الذي عُرض على شاشة قناة MBC مصر.

وقال أحمد سعد، في مؤتمر حفله بالرياض: “أنا شبه اتخدعت، حساباتي مكانتش ماشية كده خالص ومفيش تنظيم ماشي بالشكل ده وكان بيصب على حاجة معينة واتخدعت بصراحة”.

وتابع: “كل الحب والتقدير لصناع برنامج The Voice ولجودي اللي كسبت، أنا مبقولش مين يستحق ومين لأ المشكبة في التنظيم”.

وحسمت الفنانة العراقية رحمة رياض الجدل المثار مؤخرًا حول كواليس تسجيل حلقات برنامج The Voice، موضحة حقيقة ما تم تداوله بشأن تصوير الحلقة النهائية وآلية إعلان الفائز.

وقالت رحمة رياض، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على «تيك توك »، إن جميع حلقات البرنامج كانت مسجلة بالكامل، مؤكدة أن الحلقة الأخيرة صُوِّرت بطريقة خاصة، حيث تم تصوير كل مشترك على أنه الفائز باللقب.

وأوضحت أن مشهد إعلان الفائز الحقيقي يُعرض لاحقًا وفقًا لأعلى نسبة تصويت من الجمهور، مشيرة إلى أن فريق العمل والمشاركين لم يكونوا على علم مسبق بهوية الفائز.

وشددت رحمة رياض، على أن ردود الأفعال التي ظهرت خلال الحلقة لم تكن تمثيلًا على الإطلاق، قائلة إنهم عاشوا اللحظة بشكل حقيقي، وكأن الفوز حدث بالفعل، مؤكدة أن المشاعر التي ظهرت على الشاشة كانت صادقة تمامًا.