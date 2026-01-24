ماذا قال محمود حجازى بشأن التعدي على زوجته؟

علق الفنان محمود حجازى، لأول مرة على الأزمة الأخيرة التى جمعته بزوجته، بعد تقدمها ببلاغ تتهمه فيه بالاعتداء عليها، وهى الواقعة التى تخضع حاليًا للتحقيق أمام الجهات المختصة.

وكتب محمود حجازى عبر فيسبوك: «الظلم مش مجرد وجع، الظلم الحقيقى إنك تكون قادر تدافع عن نفسك قدّام الكذب، والاستغلال والخداع، ويكون معاك أدلة كفاية للرد والهجوم، لكنك تختار الصمت، احترامًا لنفسك، وللأصول، ولأنك شايف ابنك قبل أى شيء

وتابع: «واثق إن ربنا لا يضيع حقًا، وإن العدالة وإن تأخرت فهى آتية لا محالة، وهنا ليس مجالًا للجدل أو التوضيح، فنحن فى دولة تحترم القانون، ونؤمن بقضاء عادل».

وأضاف: «لذلك أرجو من جميع المواقع والصحافة، عدم نشر أو تداول أى شيء، إلا بعد صدور حكم نهائى، بعيدًا عن الاتهامات، حفاظًا على ما تبقّى، وعلى وجود ابنى بيننا، وشكرًا».