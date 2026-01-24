قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة
سفارة أمريكا ببغداد تؤكد: نقل عناصر داعش من سوريا للعراق ليس أمرًا مستمرًا
زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
التضامن: 4 بروتوكولات تعاون لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية لحديثي الولادة
اليوم أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته ورضيعها في المنوفية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ماذا قال محمود حجازى بشأن التعدي على زوجته؟

محمود حجازى
محمود حجازى
يمنى عبد الظاهر

علق الفنان محمود حجازى، لأول مرة على الأزمة الأخيرة التى جمعته بزوجته، بعد تقدمها ببلاغ تتهمه فيه بالاعتداء عليها، وهى الواقعة التى تخضع حاليًا للتحقيق أمام الجهات المختصة.

وكتب محمود حجازى عبر فيسبوك: «الظلم مش مجرد وجع، الظلم الحقيقى إنك تكون قادر تدافع عن نفسك قدّام الكذب، والاستغلال والخداع، ويكون معاك أدلة كفاية للرد والهجوم، لكنك تختار الصمت، احترامًا لنفسك، وللأصول، ولأنك شايف ابنك قبل أى شيء

وتابع: «واثق إن ربنا لا يضيع حقًا، وإن العدالة وإن تأخرت فهى آتية لا محالة، وهنا ليس مجالًا للجدل أو التوضيح، فنحن فى دولة تحترم القانون، ونؤمن بقضاء عادل».

وأضاف: «لذلك أرجو من جميع المواقع والصحافة، عدم نشر أو تداول أى شيء، إلا بعد صدور حكم نهائى، بعيدًا عن الاتهامات، حفاظًا على ما تبقّى، وعلى وجود ابنى بيننا، وشكرًا».

الفنان محمود حجازى محمود حجازى التريند ازمة محمود حجازي وزوجته اخبار محمود حجازى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهواتف القديمة

زيادة الإقبال على شراء الهواتف القديمة لاستخراج الذهب منها.. ما القصة؟

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

دعاء قبل النوم في شعبان

دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

موعد أول يوم من رمضان 2026

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

شوبير

تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

موجة سقيع شديدة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

ترامب يسحب دعوة كندا من مجلس السلام

ترامب يسحب دعوة كندا من مجلس السلام وسط تصعيد سياسي في دافوس.. ما السبب؟

عودة الفاخوري

صراع الأهلي وبيراميدز يتجدد في الميركاتو .. الفاخوري حلقة جديدة والسماوي يقترب من الفوز الثانى بعد حامد حمدان

توقيع 4 بروتوكولات تعاون

تعاون بين التنمية المحلية والتضامن لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة

بالصور

تعرف على السيارات الـ 10 الأكثر مبيعا حول العالم

سوق السيارات
سوق السيارات
سوق السيارات

بسبب الحوادث .. تسلا أمام القضاء من جديد

تسلا
تسلا
تسلا

كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك

كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟

أفكار ذكية للتوفير في ميزانية البيت .. وصفات طعام اقتصادية بـ 10 مكونات .. نصائح لتقليل تكلفة الطبخ

وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات

فيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد