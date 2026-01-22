بعد تصريحاته لـ«صدى البلد».. محمود حجازي يتصدر التريند على جوجل

تصدر الفنان محمود حجازي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تصريحاته لموقع «صدى البلد» الإخباري، ردًا في أول تعليق له على الأخبار المتداولة التي اتهمته بالاعتداء على زوجته، والتي زعمت وجود تقرير طبي يثبت إصابات.

ونفى محمود حجازي هذه الاتهامات جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن ما يتم تداوله عارٍ تمامًا عن الصحة، ولا يعدو كونه محضرًا كيديًا وإشاعات مغرضة.

وأوضح حجازي أن الهدف من هذه الشائعات هو منعه من حقه القانوني في حماية نجله، مشيرًا إلى وجود محاولة لمنع سفر الطفل بعد علمه بوجود نية لتهريبه خارج مصر دون موافقته.

كما اتهم الفنان المحامي الخاص بالطرف الآخر بالسعي وراء الشهرة وإثارة الجدل الإعلامي على حساب أسرة وطفل صغير، مؤكدًا أن ما يحدث هو تصفية حسابات لا تراعي مصلحة الطفل، قائلًا: «للأسف لا أحد يراعي مصلحة طفل، وكل ما يحدث هو تصفية حسابات، وحسبي الله ونعم الوكيل».

وشدد محمود حجازي على ثقته الكاملة في القضاء المصري، مؤكدًا عزمه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقه وحقوق نجله، مشيرًا إلى أن الحقيقة ستظهر كاملة في الوقت المناسب.