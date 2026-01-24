موعد ومكان عزاء والد الموسيقار أحمد إبراهيم.. تفاصيل

نشر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ، عن موعد إقامة عزاء والده الذى توفي بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب أحمد إبراهيم : عزاء أبويا الغالي غدًا الأحد بمسجد الشرطة (التجمع)، قاعتي الروضة والكوثر، بعد صلاة المغرب، شكرًا لكم جميعًا وبعتذر عن التأخير في الرد.

أحمد إبراهيم يعلن عن وفاة والده

أعلن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ، عن وفاة والده ، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الموزع أحمد إبراهيم: إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبويا حبيبي وروحي مات".

نشر الموزع أحمد إبراهيم عبر صفحته الشخصية على موقع إنستجرام ، فيديو كواليس كليب موحشتكيش للفنان تامر حسني .

وعلق أحمد إبراهيم قائلاً: قريبا موحشتكيش لأول مره من ألحاني بصوت نجم الجيل تامر حسني .. حبيبنا وش خير على ناس كتير سواء في المزيكا أو السينما.

وتابع أحمد إبراهيم : وبالنسبالي له معزّة خاصة بينا عشرة تعب ومشوار نجاح ، باذن الله هتشوفونا سوا كتير قريب وهتجمعنا أعمال مهمة ، أغنية موحشتكيش غالية عليا ومستنيها تنزل من مدة الكليب حلو جدا ان شاء الله هيعجبكم ، كلمات امير طعيمة لحن وتوزيع أحمد إبراهيم .