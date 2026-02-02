اللحوم ب280 والسمك ب55 جنيهًا.. قائمة أسعار السلع بمعرض الزراعة بالدقي

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض المنتجات والسلع الغذائية، الذي تنظمه الوزارة في إطار استعداداتها لشهر رمضان المبارك ، بالمتحف الزراعي بالدقي.



أسعار السلع بمنافذ الزراعة

وجاءت قائمة الأسعار كما يلي:

كيلو اللحم ب 280 جنيهًا

كيلو البطاطس ب 6 جنيهات

كرتونة البيض 110 جنيهات

كيلو الجزر ب 10 جنيهات

كيلو البصل 8 جنيهات

كيلو الأرز 22 جنيهًا

لتر الزيت يبدأ من 50 جنيهًا

كيلو البلح يبدأ من 20 جنيهًا

كيلو السمك البلطى يبدأ من 55 جنيهًا

تخفيضات على ياميش رمضان 40%

ومن جانبه ، أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطة الوزارة الشاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك ، مؤكداً رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الإنتاجية والمنافذ التابعة للوزارة.

توفير السلع بأسعار مخفضة



تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير سلع غذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية، والمساهمة في خفض الأسعار.



ووجه "فاروق" بضخ كميات إضافية من اللحوم "الطازجة، والمبردة، والمجمدة)، والدواجن، والأرز، والزيوت، والبقوليات، وبيض المائدة، بالإضافة إلى "ياميش رمضان" في جميع منافذ الوزارة الثابتة بمركز البحوث الزراعية، والمحطات البحثية، كذلك المنتشرة في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظات.



المنافذ المتنقلة

وقرر وزير الزراعة الدفع بأسطول من المنافذ المتنقلة لتستهدف المناطق النائية والأكثر احتياجاً، والميادين العامة، والمناطق الأكثر كثافة، وطرح السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 25% مقارنة بالأسواق، وذلك من خلال سياسة "من المزرعة إلى المستهلك" لتقليل الحلقات الوسيطة.

