تحرك الأسر الفلسطينية المغادرة من معبر رفح المصري نحو غزة

افادت قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل منذ قليل، بأنه تحرك الأسر الفلسطينية المغادرة من معبر رفح المصري نحو الأراضي الفلسطينية.

توفير كوادر طبية مميزة لتقديم الخدمات للمرضى والجرحى الفلسطينيين

قال كريم كمال، مراسل قناة إكسترا نيوز، إن معبر رفح البري شهد، صباح اليوم، بدء التشغيل الرسمي للمعبر، تزامنًا مع تحرك الأسر الفلسطينية استعدادًا لعبورها من الجانب المصري إلى الأراضي الفلسطينية، وتحديدًا إلى قطاع غزة، عقب الانتهاء من الإجراءات الرسمية داخل صالة السفر بمنفذ رفح من الجانب المصري.

وأوضح في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الأسر الفلسطينية بدأت في وضع أمتعتها داخل السيارات التي أقلّتهم من مدينتي العريش والشيخ زويد إلى معبر رفح، وذلك تمهيدًا لتحركهم نحو البوابة الرئيسية للمعبر والعبور إلى الجانب الفلسطيني عقب فتحه بشكل رسمي.

وأشار إلى استمرار توافد باقي الأسر، ولا سيما السيدات وكبار السن وذوي الهمم، وسط تنظيم كامل لحركة العبور.

وأكد مراسل إكسترا نيوز استمرار جهود الهلال الأحمر المصري منذ بداية الأزمة وحتى الآن، حيث قامت أطقم الهلال الأحمر بتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والطبي والغذائي للأسر الفلسطينية الراغبة في العودة إلى الأراضي الفلسطينية، فضلًا عن تقديم الوجبات الساخنة وتوزيع حقائب "لمّ الشمل" التي تضم مستلزمات أساسية وملابس شتوية ووجبات جاهزة وألعاب للأطفال.

