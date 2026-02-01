قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل يشترط تبييت النية لصيام الأيام البيض؟ .. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

مع حلول الأيام البيض المقررة اليوم الأحد 1 فبراير 2026، يثار سؤال مهم بين المسلمين يتعلق بما إذا كان يشترط تبييت النية لصيام الأيام البيض، وهو ما يشغل بال العديد من الناس قبيل صيام هذه الأيام المباركة.

وأوضح الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يشترط تبييت النية قبل الفجر في صيام التطوع مثل صيام الأيام البيض.

 وأكد أنه يمكن للإنسان أن ينوي صيام يوم تطوعي حتى بعد الفجر أو بعد الظهر، بشرطين مهمين: الأول هو أن يكون ذلك قبل أذان العصر، أي في وقت الزوال، والشرط الثاني هو ألا يكون قد فعل شيئًا من المحظورات التي تنافي الصيام مثل الأكل أو الشرب.

وأضاف ممدوح أن إذا تحققت هذه الشروط، فإن الصيام يكون صحيحًا ويكتسب المسلم أجره وثوابه من الله تعالى، مستشهدًا بحديث عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذات يومٍ، يا عائشة، هل عندكم شيء؟ فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء، فقال: "فإني صائم"."

تبييت النية في صيام الفرض

أما فيما يتعلق بصيام الفرض، مثل صيام رمضان أو كفارة أو نذر أو قضاء رمضان، فقد أشار ممدوح إلى أنه يجب تبييت النية قبل الفجر في هذه الأنواع من الصيام ، ويختلف الأمر هنا عن صيام التطوع، حيث يعتبر تبييت النية ركنًا أساسيًا في الصيام المفروض.

حكم إفساد صيام التطوع

وبالنسبة لمن يفسد صيام يوم التطوع، قال العلماء إنه في حال وقع الصائم في أحد محظورات الصيام مثل الأكل أو الشرب عمدًا أو نحو ذلك، فعليه القضاء، ولكن دون كفارة. 

وأوضحوا أن التطوع هو عهد بين العبد وربه، فإذا أفطر الصائم يوم تطوع، يجب عليه القضاء فقط، وليس عليه كفارة كما يحدث في صيام الفريضة، مثل شهر رمضان.

وأشار العلماء إلى أن الصيام التطوعي لا يفرض على المسلم إلا التزامًا شخصيًا، فهو أمر اختياري ولا تترتب عليه الكفارة في حال الإفطار أثناءه. 

أما إذا كانت الإفطار في صيام الفريضة، مثل رمضان، فيجب على المسلم كفارة الإفطار إذا كان بدون عذر شرعي.

 

 صيام الأيام البيض هو سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب على من يرغب في صيام هذه الأيام أن ينوي صيامها ولو في وقت لاحق من اليوم، مع الحفاظ على الشروط المطلوبة لصحة الصيام ، ومن الضروري أن يعرف المسلم أن تبييت النية واجب في صيام الفرض، بينما في التطوع يمكن للمسلم أن يقرر النية متأخرًا بشرط عدم مخالفة المحظورات.

