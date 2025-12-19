كيف تقود بأمان في الشتاء وتتجنب الحوادث؟.. 5 نصائح هامة قبل ركوب السيارة

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن خطورة القيادة خلال فصل الشتاء، مؤكدًا أن التقلبات الجوية وسوء الأحوال المناخية تمثل أحد أبرز أسباب الحوادث على الطرق، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، ما يستدعي التزام السائقين بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأوضح أحمد هشام، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر وحياة مقطوف في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الطريق السياحي بمحافظة الجيزة شهد حادث تصادم مروع ضم أكثر من 10 سيارات ملاكي وأتوبيس، ما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية لفترة، قبل أن تنجح قوات المرور في إعادة تنظيم الحركة وفتح الطريق تدريجيًا دون تسجيل إصابات جسيمة.

وأشار الخبير المروري إلى أن فصل الشتاء يشهد ارتفاعًا في معدلات الحوادث بسبب الأمطار الغزيرة، والشبورة المائية الكثيفة، وسرعة الرياح التي قد تتجاوز 35 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يؤثر سلبًا على مستوى الرؤية وثبات المركبات على الطرق، مؤكدًا أن هذه العوامل تستوجب الالتزام الكامل بتعليمات الإدارة العامة للمرور، خاصة خلال الفترات ما بين الثانية فجرًا وحتى التاسعة صباحًا.

وشدد على أهمية التأكد من الصلاحية الفنية للسيارة قبل التحرك، سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة، مع ضرورة فحص السوائل، والإطارات، ومساحات الزجاج الأمامية والخلفية، وكفاءة الفرامل، بالإضافة إلى التأكد من وجود مستلزمات الأمان داخل السيارة، مثل طفاية الحريق، والمثلث العاكس، وحقيبة الإسعافات الأولية، وأرقام الطوارئ.

وأكد أحمد هشام، أن التعامل مع الشبورة أو الأمطار يتطلب خفض السرعة بشكل كبير، وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، وتجنب التوقف المفاجئ أو تغيير الحارات دون استخدام الإشارات التحذيرية، مع الالتزام باستخدام الأنوار الأمامية المنخفضة وأنوار الشبورة وعدم اللجوء إلى الأنوار المبهرة التي قد تتسبب في فقدان الرؤية للسائقين الآخرين.

وفيما يتعلق بالسرعات المقررة، أوضح أن القيادة داخل المدن خلال سوء الأحوال الجوية يجب ألا تتجاوز 30 كيلومترًا في الساعة، بينما على الطرق السريعة يتم خفض السرعات تدريجيًا لتصل إلى 70 كيلومترًا، مع زيادة مسافة الأمان لتفادي الحوادث الناتجة عن التوقف المفاجئ.

كما كشف الخبير المروري عن وجود عدد من الإغلاقات والتحويلات المرورية بمحافظة الجيزة بسبب أعمال الصيانة، أبرزها غلق جزئي أعلى محور الفريق أحمد عرابي لمدة 6 أيام، إلى جانب أعمال بعدد من الشوارع والمحاور الحيوية، مؤكدًا توفير الخدمات المرورية اللازمة لتأمين حركة السيارات وتسهيل المرور.