صلاح في اختبار جديد أمام ريال مدريد.. هل يكرر كاريراس تفوقه بعد "ضحايا الكلاسيكو"؟
أمير قطر: آن الأوان لوقف الحرب في السودان وندعو إلى إيجاد حل سياسي
التعليم تطبع أدلة تقييم لطلاب مدارس التعليم الفني وتعلن آليات وضوابط تفعيلها
تنمروا على ابنتها لقصر قامتها.. سيدة تحرر محضرا ضد مسئولي مدرسة بالتجمع
سوريا.. قرار بإعادة الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد إلى ديوان الخارجية
الداخلية تجري قرعة الحج في 5 محافظات اليوم.. تعرف عليها
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية داخل مرفق السكك الحديدية
تعديل وزاري مرتقب.. ومصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة
كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة.. اليوم
الأونروا: 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة بغزة
التعليم تنفي تدريس مادة "اللغة الهيروغليفية" لطلاب الثانوية العامة
هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة
بالصور

أول شاحنة بيك أب ديفندر في العالم تعاني من مشكلة خطيرة

عزة عاطف

قدمت شركة Heritage Customs الهولندية أول نسخة بيك أب في العالم من سيارة لاند روفر ديفندر 130 الحديثة، في خطوة جريئة تمزج بين الفخامة البريطانية الأصيلة والروح العملية للشاحنات. 

يأتي المشروع الجديد بنسختين تصميميتين مميزتين: Heritage الكلاسيكية المستوحاة من طرازات الماضي، وUrban العصرية التي تركز على الطابع الرياضي والأناقة الحضرية.

ديفندر بتكلفة مرتفعة وبناء محدود

تعد النسخة البيك أب مشروعًا مخصصًا (Coachbuilt)، ما يعني أن السيارة تبنى يدويًا وفق الطلب، مع تخصيص شامل للألوان والمواد الداخلية والتجهيزات.

وتبدأ أسعار المشروع من 65,000 يورو (ما يعادل نحو 70 ألف دولار)، إضافة إلى سعر السيارة الأصلية نفسها، مع فتح باب الطلبات الآن لمواعيد تسليم خلال عام 2026.

رغم المظهر القوي والمميز للسيارة، إلا أن المفاجأة الكبرى تكمن في صغر مساحة الصندوق الخلفي، إذ يبلغ طوله 38 بوصة فقط (حوالي 96 سنتيمترًا)، وهو ما يجعلها محدودة الاستخدام العملي مقارنة بأي بيك أب تقليدية.

وبذلك، تبدو هذه النسخة موجهة أكثر إلى عشاق التصميم الفريد والاستعراض بدلاً من الاستخدام اليومي في الأعمال أو نقل الحمولة.

تحافظ النسخة الجديدة على هوية ديفندر 130 القوية من حيث الأداء ونظام الدفع الرباعي وقدرات السير في الطرق الوعرة، لكنها تركز على التخصيص الفاخر أكثر من العملانية، ما يجعلها أقرب إلى قطعة فنية متحركة لعشاق السيارات النادرة.

ديفندر 130 بيك أب لاند روفر ديفندر 2026 سيارات معدلة أوروبية سيارات فاخرة نادرة عيوب السيارات

