أول شاحنة بيك أب ديفندر في العالم تعاني من مشكلة خطيرة

قدمت شركة Heritage Customs الهولندية أول نسخة بيك أب في العالم من سيارة لاند روفر ديفندر 130 الحديثة، في خطوة جريئة تمزج بين الفخامة البريطانية الأصيلة والروح العملية للشاحنات.

يأتي المشروع الجديد بنسختين تصميميتين مميزتين: Heritage الكلاسيكية المستوحاة من طرازات الماضي، وUrban العصرية التي تركز على الطابع الرياضي والأناقة الحضرية.

ديفندر بتكلفة مرتفعة وبناء محدود

تعد النسخة البيك أب مشروعًا مخصصًا (Coachbuilt)، ما يعني أن السيارة تبنى يدويًا وفق الطلب، مع تخصيص شامل للألوان والمواد الداخلية والتجهيزات.

وتبدأ أسعار المشروع من 65,000 يورو (ما يعادل نحو 70 ألف دولار)، إضافة إلى سعر السيارة الأصلية نفسها، مع فتح باب الطلبات الآن لمواعيد تسليم خلال عام 2026.

رغم المظهر القوي والمميز للسيارة، إلا أن المفاجأة الكبرى تكمن في صغر مساحة الصندوق الخلفي، إذ يبلغ طوله 38 بوصة فقط (حوالي 96 سنتيمترًا)، وهو ما يجعلها محدودة الاستخدام العملي مقارنة بأي بيك أب تقليدية.

وبذلك، تبدو هذه النسخة موجهة أكثر إلى عشاق التصميم الفريد والاستعراض بدلاً من الاستخدام اليومي في الأعمال أو نقل الحمولة.

تحافظ النسخة الجديدة على هوية ديفندر 130 القوية من حيث الأداء ونظام الدفع الرباعي وقدرات السير في الطرق الوعرة، لكنها تركز على التخصيص الفاخر أكثر من العملانية، ما يجعلها أقرب إلى قطعة فنية متحركة لعشاق السيارات النادرة.