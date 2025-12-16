القيادة الجنوبية الأمريكية: مقتل 8 في غارات على سفن تهريب المخدرات شرق المحيط الهادئ

أعلن الجيش الأمريكي، مقتل ثمانية أشخاص في غارات أمريكية استهدفت ثلاث سفن لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ.



وقالت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي - في منشور عبر منصة (إكس) أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ - إنه تم شن الضربات بناء على توجيه من وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث وفرقة العمل المشتركة "الرمح الجنوبي".



وأضافت القيادة الجنوبية الأمريكية التي نشرت مقطعا للفيديو يظهر شن الغارات على السفن أن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن السفن كانت تمر عبر مسارات معروفة بتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ وانخرطت في تهريب مخدرات.



من جانبهم، أوضح مسئولون أمريكيون أن الغارات أسفرت عن مقتل إجمالي ثمانية رجال من إرهابي المخدرات: ثلاثة في قارب التهريب الأول، واثنان في القارب الثاني، وثلاثة في القارب الثالث.



ولفتت (إيه بي سي) إلى أنه بذلك يكون إجمالي عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في غارات أمريكية استهدفت قوارب تهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ قد وصل إلى 95 شخصا على الأقل في 25 غارة.

