محافظات

تحرير 200 مخالفة تموينية وضبط طن سكر مدعم في المنيا

ايمن رياض

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الأجهزة التموينية بالمحافظة بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب في السلع التموينية والاستراتيجية، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وبأسعار عادلة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية نفذت حملات تموينية موسعة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 200 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك في إطار حماية حقوق المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية داخل الأسواق.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 134 مخالفة، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وغلق بعض المخابز دون عذر مسبق، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم الإعلان عن اللوحات الإرشادية، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، فضلًا عن مخالفات تتعلق بالنظافة العامة، وعدم وجود ماكينة الصرف أو الميزان، وصرف بونات الخبز بالمخالفة للقواعد المقررة.

وفى قطاع الأسواق، تم تحرير 28 محضرًا شملت قضايا غش تجاري، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادات صحية، وضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب عدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم التحفظ على المضبوطات من الدواجن واللحوم غير الصالحة للاستهلاك.

وفي إطار مواجهة المتلاعبين بالسلع المدعمة وضمان حصول المواطنين على حقوقهم، تمكنت الحملات من ضبط تروسيكل محمّل بكمية طن من السكر التمويني المدعم قبل بيعه في السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم في قطاع البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع تحرير 24 محضرًا شملت الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، ومخالفة تعليمات التشغيل.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 13 محضرًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المنيا حملات تموين رقابه

