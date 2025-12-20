لتوفير 4000 فرصة عمل ..تفاصيل الملتقى التوظيفي للشباب بمحافظة المنيا

لتوفير أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة،تم افتتاح الملتقى التوظيفي بمحافظة المنيا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة..

ملتقى التوظيف

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا،فعاليات ملتقى التوظيف الخامس «Job Hub 5»، والذي أُقيم بمقر جمعية الشبان المسيحية (نادي الواي) بمركز أبوقرقاص، بمشاركة 56 شركة، وذلك بالتعاون بين محافظة المنيا ووزارتي العمل والشباب و الرياضة، ونظمته مطرانية أبوقرقاص بالتنسيق مع مبادرة بصمة شباب مصر، وبحضور عدد من ممثلي الجهات الشريكة وشركات القطاع الخاص.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود الدولة لتمكين الشباب اقتصاديًا، وفتح آفاق حقيقية أمامهم بسوق العمل، من خلال توفير أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل مهني، ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة، بما يسهم في تحسين فرص التشغيل وتحقيق الاستقرار الوظيفي للشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن ملتقيات التوظيف تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لتمكين الشباب وربطهم بسوق العمل، من خلال شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في تنظيم هذه الملتقيات بمختلف المحافظات.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تحرص على تأهيل الشباب وفقًا لمتطلبات سوق العمل الحديث، ودعم ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، مؤكدًا أن التكامل بين التدريب، والتوظيف، ودعم المشروعات الصغيرة يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء كوادر شابة قادرة على الإنتاج والمنافسة.

ومن جانبه، أكد محافظ المنيا، أن الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى تضع ملف تمكين الشباب وتحقيق الاستقرار المهني لهم على رأس أولوياتها، موضحًا أن ملتقى التوظيف الخامس يُعد نموذجًا ناجحًا لتكاتف جهود أجهزة الدولة والمجتمع المدني لبناء الإنسان المصري، من خلال التدريب والتأهيل، ودعم أصحاب الأفكار المبتكرة ليكونوا رواد أعمال يسهمون في دفع عجلة التنمية الاقتصادية داخل المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المنيا لا تدخر جهدًا في تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح مثل هذه الفعاليات، التي توفر فرصًا حقيقية لأبناء المحافظة وتلبي احتياجات سوق العمل.

وفي ختام جولته بالملتقى، حضر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ونيافة الحبر الجليل الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها، لقاء ترحيبيا بالزيارة، وذلك بمشاركة الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور كيرلس موريس ،رئيس مجلس أمناء مبادرة بصمة مصر ، والدكتور أحمد عزمي مدير الدعوة بمديرية الأوقاف.

تخلل اللقاء عرض توضيحي حول أهداف الملتقى وفرص التوظيف المتاحة، إلى جانب تقديم عدد من العروض الفنية، في أجواء عكست التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم وتمكين شباب المحافظة.

افتتاح حمام سباحة نصف أولمبي بمركز التنمية الشبابية

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجولة تفقدية بمركز التنمية الشبابية بديرمواس، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية بمحافظة المنيا.

وشملت الجولة تفقد عدد من الملاعب والمنشآت المختلفة داخل المركز، بالإضافة إلى المنطقة المقرر استغلالها ضمن المشروعات الاستثمارية المستقبلية، حيث تم افتتاح حمام سباحة نصف أولمبي بمركز التنمية الشبابية، في إطار دعم البنية التحتية الرياضية وتطوير الخدمات المقدمة للشباب.

كما تفقد الوزير والمحافظ عددًا من الأنشطة والمنشآت بالمركز، من بينها مركز التخاطب، وأندية الفتاة والمرأة، والفرق الرياضية، إلى جانب تفقد الملعب القانوني، والملعب الخماسي، وملعب الأكريليك.

افتتاح حمام سباحة استثماري

وشهد مركز التنمية الشبابية بديرمواس افتتاح حمام سباحة استثماري، بالإضافة إلى افتتاح صالة لياقة بدنية، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المركز، وتوفير خدمات رياضية واستثمارية تسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمنشآت الشبابية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان داخل جميع المنشآت الرياضية، لاسيما حمامات السباحة، مشددًا على الالتزام الكامل بإجراءات التشغيل والصيانة الدورية، وتوفير عناصر الإنقاذ والتأمين، بما يضمن سلامة المترددين ويحقق الاستخدام الآمن والمستدام للمنشآت.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن استغلال الفرص الاستثمارية داخل مراكز التنمية الشبابية يأتي ضمن رؤية متكاملة لتعظيم الموارد الذاتية، مشيرًا إلى أن العوائد المتوقعة من هذه المشروعات سيكون لها أثر مباشر في دعم أنشطة المركز وزيادة دخله خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للشباب.

ومن جانبه، أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، دعم المحافظة الكامل لجهود وزارة الشباب والرياضة في تطوير مراكز التنمية الشبابية، مشيرًا إلى أن افتتاح حمام السباحة نصف الأولمبي بمركز ديرمواس يمثل إضافة نوعية للبنية الرياضية بالمحافظة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بإجراءات السلامة حفاظًا على أرواح المترددين.

وأوضح محافظ المنيا أن المشروعات الاستثمارية المخطط تنفيذها بالمركز تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاستدامة المالية، وتسهم في توفير موارد إضافية تُمكّن المركز من التوسع في أنشطته وخدماته، بما يخدم شباب وأهالي مركز ديرمواس.