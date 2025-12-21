قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنيا يلتقي أهالي قرية البرشا بمركز ملوي ويوجه بحل مشاكلهم

محافظ المنيا يلتقي أهالي قرية البرشا
محافظ المنيا يلتقي أهالي قرية البرشا
ايمن رياض

في لفتة إنسانية تعكس روح التواصل المباشر بين المسؤول والمواطن، قام اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بتحرير طلب بنفسه لإحدى الحالات الإنسانية التي عرضت مظلمتها خلال اللقاء الجماهيرى  الموسع مع أهالي قرية البرشا بمركز ملوي، موجها بالتأشير العاجل عليه للجهات المختصة لصرف إعانة مالية ومساعدة فورية، كما استمع سيادته إلى مطالب أهالى القرية واحتياجاتهم على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التلاحم مع المواطنين والتعامل الميداني مع مشكلاتهم.

 مؤكدًا أن باب مكتبه مفتوح دائمًا للحالات الأولى بالرعاية، وأن دعم الفئات الأكثر احتياجًا يأتي على رأس أولويات المحافظة.

وخلال اللقاء، استمع اللواء كدواني إلى شكاوى ومقترحات الأهالي، والتي تمحورت حول تحسين مستوى الخدمات بالقرية، من بينها المطالبة بتشغيل الوحدة الصحية بقرية البرشا لخدمة المواطنين، وسرعة الانتهاء من إنشاء محطة مياه دير البرشا لضمان وصول مياه نظيفة وآمنة، إلى جانب المطالبة بتغطية مسافة خمسة أمتار من مصرف البرشا للحد من المخاطر الصحية والبيئية.

اعانات عاجلة 

كما وجّه المحافظ الجهات المعنية بتوفير مساعدات وإعانات عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية، ودراسة طلبات توفير أكشاك للأسر الأولى بالرعاية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة وبأسرع وقت ممكن.

وأكد محافظ المنيا أن اللقاءات الجماهيرية تمثل أداة عمل ميدانية مهمة لتحديد أولويات المواطنين على أرض الواقع، مشددًا على أن المواطن يأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في تحسين جودة الحياة داخل القرى والمراكز، وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.

وأشار اللواء كدواني إلى استمرار الجولات الميدانية بمختلف مراكز المحافظة، بما يعزز الثقة المتبادلة بين المواطن والجهاز التنفيذي، ويضمن الاستجابة السريعة والفاعلة لكافة المطالب المشروعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وأحمد خلف، رئيس مركز ومدينة ملوي، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية.

