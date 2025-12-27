قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

التفاصيل الكاملة.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 في حادث بطريق الشيخ فضل بالمنيا.. صور

حادث مروري بالشيخ فضل
حادث مروري بالشيخ فضل
ايمن رياض

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من منطقة الشيخ فضل ببني مزار شمال المنيا، حادث تصادم مروع أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين،  إثر اصطدام سيارة نصف نقل مع توك توك وسيارة ملاكي، تم نقل الجثث والمصابين الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال المحافظة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين والجثامين إلى مستشفى مغاغة العام لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين، بينما تم نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفى مغاغة العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: شخص مجهول الهوية ذكر – 55 سنه متأثرًا بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة ،    وهاجر . ح. ح 30 سنه ، وأحمد. ع. م 48 سنه

فيما أُصيب كل من محمد. س. ج 10 سنه طالب باشتباه ما بعد الارتجاج ودخل في غيبوبة تامة ، وعبد الرحمن. م. م 24 سنه باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة تامة ، ورشا. م. وم 28 سنه بكدمة شديدة بالظهر واشتباة ما بعد الارتجاج ، ومنة. ح. م 17 سنه بكدمة شديدة بالظهر ، وبطة. ي. ع 45 سنه بكسر في الساق اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشخص مجهول الهويه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث ، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

المنيا حادث بنى مزار إصابة

