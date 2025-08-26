بشرة ناعمة ومنتعشة.. أسرع ماسك طبيعي بعد العودة من البحر

تتأثر البشرة في الصيف بسبب الشمس والمصيف والملح والكلور، ويجعلها تحتاج إلي تهدئة وترطيب عميق.
ولذلك كل ماعليك استخدام ماسك طبيعي بسيط يمكن تحضيرها في المنزل:
ماسك التهدئة والترطيب بعد المصيف
المكونات:
2 ملعقة كبيرة زبادي (للترطيب والتهدئة)
1 ملعقة صغيرة عسل (مضاد أكسدة ومرطب)
نصف ملعقة صغيرة جل صبار يقلل الاحمرار)
بضع قطرات من ماء الورد (لانتعاش البشرة)
الطريقة:
اخلطي كل المكونات جيدا حتي يصبح القوام متجانس.
ضعي الماسك على البشرة النظيفة، واتركيه 15–20 دقيقة.
اغسلي وشك بماء فاتر وجففي بلطف.
استخدمي كريم مرطب خفيف بعد الماسك .
نصيحة إضافية:
ممكن تحطي شرائح خيار باردة على العينين لتهدئة الانتفاخ.
تناولي مياه كثيرة لترطيب بشرتك من الداخل.
يفضل خلال أول يومين بعد المصيف تتجنبي أي مقشرات أو ماسكات قوية.