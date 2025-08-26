قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتصار تكشف لصدى البلد كواليس و أسرار شخصيتها في مسلسل ولد بنت شايب
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين محمد صبري نائبًا لرئيس البورصة المصرية
تبدأ من 500 ألف جنيه.. اركب سيارة فرنسية كاملة أوتوماتيك | سوق المستعمل
أدعية الفجر المستجابة كما وردت عن النبي.. داوم على قراءتها
بسبب حرب غزة.. صندوق الثروة النرويجي يقرر التخارج من مجموعات مصرفية إسرائيلية
طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لتشغيل النت
خبير: مشروعات النقل والتنمية العمرانية تدعم الاقتصاد
حبس المتهم بقتل زوجته وطعن ابنته في المرج
ما هي سنة النبي بعد صلاة الفجر؟.. 7 عبادات لا تفوت ثوابها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟
من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية
مرأة ومنوعات

بشرة ناعمة ومنتعشة.. أسرع ماسك طبيعي بعد العودة من البحر

ريهام قدري

تتأثر البشرة في الصيف بسبب الشمس والمصيف   والملح والكلور، ويجعلها  تحتاج إلي تهدئة وترطيب عميق.

 ولذلك كل ماعليك استخدام  ماسك طبيعي بسيط يمكن تحضيرها في المنزل:

ماسك التهدئة والترطيب بعد المصيف 

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زبادي (للترطيب والتهدئة)
1 ملعقة صغيرة عسل (مضاد أكسدة ومرطب)
نصف ملعقة صغيرة جل صبار يقلل الاحمرار)
بضع قطرات من ماء الورد (لانتعاش البشرة)

الطريقة:

اخلطي كل المكونات جيدا  حتي يصبح القوام  متجانس.
ضعي الماسك على البشرة النظيفة، واتركيه 15–20 دقيقة.
اغسلي وشك بماء فاتر وجففي بلطف.
استخدمي كريم مرطب خفيف بعد الماسك .

 نصيحة إضافية:

ممكن تحطي شرائح خيار باردة على العينين لتهدئة الانتفاخ.
تناولي مياه كثيرة لترطيب بشرتك من الداخل.
يفضل خلال أول يومين بعد المصيف تتجنبي أي مقشرات أو ماسكات قوية.

المزيد

