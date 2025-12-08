محمد فراج يكشف كواليس تجسيده الشاعر الراحل أحمد رامي في فيلم الست

كشف الفنان محمد فراج عن كواليس تجسيده شخصية الشاعر الغنائي الراحل أحمد رامي ضمن أحداث فيلم "الست".

وقال فراج عبر تصريحات برنامج "ET بالعربي":" بنعمل فيلم فيه حدوتة وفيه شخصيات فيها مشاعر وأحاسيس مينفعش نحصر هذه القيمة الكبيرة ونتكلم عن المكياج وهل فراج كان قريب لأحمد رامي ولا لأ".

واضاف: "أنا مش مطالب كممثل لما أعمل شخصية رامي أني ابقى مطابق ليه، خلاص هاتوا بقى واحد شبه أحمد رامي بجد وخلوه هو يمثل الفيلم".



وأوضح محمد فراج : بلاش كلمة هجوم .. وخلينا نسميها حالة جدل .. ودي حاجة طبيعية جدًا .. لأنه فيلم مميز ومهم وبيحكي عن شخصية كوكب الشرق أم كلثوم .. فأكيد كل الناس هتبقى قاعدة مستنية الفيلم .. وأول ما الفيلم يتعرض هتبان ردود أفعال الجمهور الحقيقية اللي إحنا نهتم بيها ونتكلم فيها.

فيلم الست

يذكر أن فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد حلمي وأمينة خليل وأحمد أمين وأمير المصري، وسيبدأ عرضه تجاريا في مصر والدول العربية يوم 10 ديسمبر الجاري.