دينا أبو الخير: العلم طريق الحماية والرقي وبناء الإنسان والأوطان

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن العلم لا يقتصر دوره على المعرفة فقط، بل يُعد سببًا أساسيًا للحماية والرقي والتقدم، مشيرة إلى أن الإنسان يحافظ بالعلم على الأرواح والعقول كما يحافظ على الأرض، مستشهدة بحديث النبي ﷺ: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة».

وقالت خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الخروج في طلب العلم يُعد التزامًا حتميًا لدى الإنسان، حيث يقضي سنوات طويلة في الدراسة، لكن الفارق الحقيقي يكمن في النية، مؤكدة أن النية الصالحة هي التي ترفع قيمة السعي للعلم عند الله، وتجعل كل طريق يسلكه الإنسان من أجل التعلم عبادة يؤجر عليها، أيًّا كان نوع العلم أو مرحلته.

وشددت على أن أشرف العلوم وأعظمها هو العلم بالله سبحانه وتعالى، والعلم الذي يُقرب الإنسان من ربه ويُعلمه كيفية عبادته على الوجه الصحيح، موضحة أن دراسة القرآن الكريم وسنة النبي ﷺ والعقيدة السليمة تُكمل رسالة العلم، وتُسهم في تكوين الإنسان القادر على أداء دوره الحقيقي في المجتمع.