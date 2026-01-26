دينا أبو الخير: طلب العلم في سبيل الله له فضل عظيم لبناء الأمم

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن طلب العلم يُعد من أعظم القُربات إلى الله، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، موضحة أن معنى كونه في سبيل الله لا يقل مكانة عن الجهاد، لأن كليهما ركيزتان أساسيتان لحياة الأمة وبقائها.

وقالت خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الجهاد لا يقتصر فقط على حماية الدين والوطن والعرض، بل يشمل أيضًا العلم، باعتباره وسيلة للحفاظ على الأرواح والعقول، وسببًا مباشرًا للرقي والتقدم وحماية المجتمعات، مشيرة إلى أن العلم يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء الأمم ونهضتها.

وأضافت أن النبي ﷺ بين فضل العلم بقوله: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة»، لافتة إلى أن نية طالب العلم تُعد الفيصل الحقيقي في الأجر والثواب، حيث تتحول سنوات الدراسة، أيا كان نوع العلم أو مرحلته، إلى عبادة إذا اقترنت بالنية الصالحة.