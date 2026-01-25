أجر عظيم وفوائد صحية.. دينا أبو الخير تكشف عن فضل التبرع بالدم

أكدت الداعية الإسلامية دينا أبو الخير خلال مقطع فيديو متداول، أن التبرع بالدم يُعد من أعظم صور النفع للناس وإحياء النفس، مشيرًا إلى أن إنقاذ حياة إنسان واحد يعادل إحياء الناس جميعًا، استنادًا إلى المعنى الوارد في القرآن الكريم.

نقص أكياس الدم

وأوضحت خلال برنامج وللنساء نصيب، المذاع على قناة صدى البلد،أن كثيرين يفقدون حياتهم يوميًا بسبب نقص أكياس الدم، سواء أطفال أو أمهات أثناء الولادة.

الخوف من تأثير التبرع

ولفتت إلى أن الخوف من تأثير التبرع بالدم على الصحة مجرد فكرة غير صحيحة علميًا لدى الغالبية، بل إن التبرع يفيد الجسد ويساعد على تحسين حركة الدم ونقائه، باستثناء بعض الحالات الصحية الخاصة.

مفهوم إحياء النفس

وشددت على أن مفهوم إحياء النفس لا يقتصر على المجال الطبي فقط، بل يشمل إنقاذ إنسان من الغرق أو الهلاك، أو حتى تجنب إيذائه نفسيًا بكلمة قاسية قد تدفعه للاكتئاب أو الانتحار.

وتابعت: حفظ النفس أحد أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، داعية إلى نشر ثقافة الرحمة، وجبر الخواطر، والمبادرة بكل ما يسهم في إنقاذ الأرواح.