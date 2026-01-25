قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 عروض جادة من الأهلي للتخلص من أشرف داري فى الميركاتو الشتوي
تشكيل المصري لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية
رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي وطرق السداد الإلكتروني بسهولة
دوري روشن السعودي .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الفتح والفيحاء
إيجاس والشركة المشتركة لمشروع حقل ظهر تنفيان مزاعم وقف برنامج الحفر بالحقل
شعبة الاتصالات: أسعار الموبايلات محلية الصنع أغلى من المستوردة
تصنيفات دولية: مصر تحقق تقدما ملحوظا في مؤشرات الأمن والسلامة الدولية خلال عقد من الزمن
مباراة مجنونة.. مانشستر يونايتد يهزم أرسنال 3-2 ويقتحم المربع الذهبي في البريميرليج
بنشرقي ساعدني.. تصريحات نارية لـ يوسف بلعمري صفقة الأهلي السوبر
نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور
مصر ترفض طلب إيني الإيطالية زيادة سعر الغاز الجديد لحقل ظُهر بنسبة 54%
بعثة مصرية - صينية تعلن الكشف عن بحيرة مقدسة في معبد مونتو بالكرنك| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير علاقات دولية: الميليشيات المسلحة تهدد بقاء الدولة الوطنية وتعرقل مسارات الاستقرار في المنطقة

خبير العلاقات الدولية
خبير العلاقات الدولية
رنا عبد الرحمن

حذر الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، من تنامي دور الميليشيات المسلحة في عدد من دول الإقليم، مؤكدًا أن هذه الكيانات لا تتحرك بدوافع وطنية، وإنما تخضع في الغالب لتوجيهات وأجندات خارجية تسعى إلى تقويض مؤسسات الدولة وإضعاف سيادتها.

وأوضح أحمد، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة إكسترا نيوز، أن انتشار الميليشيات المسلحة يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه الدول الوطنية، لما يترتب عليه من انهيار منظومات الأمن الداخلي، وتفكيك مؤسسات الدولة، وتدمير البنية التحتية الحيوية، فضلًا عن التسبب في موجات نزوح وتهجير واسعة، وتعطيل عجلة التنمية، وإرباك قطاعات التعليم والخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن التجارب الإقليمية خلال السنوات الأخيرة تقدم نماذج واضحة على خطورة هذا المسار، مستشهدًا بحالتي السودان وليبيا، حيث أدى تصاعد نفوذ الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة إلى إطالة أمد الصراعات، وتعقيد فرص التسوية السياسية، وتهديد وحدة الأراضي الوطنية.

وفي المقابل، أكد خبير العلاقات الدولية أن الدولة المصرية تمثل نموذجًا مختلفًا في التعامل مع التحديات الأمنية والإقليمية، لافتًا إلى أن مصر تعتمد على مقاربة متوازنة تجمع بين حماية المصلحة القومية، وصون الأمن القومي، من خلال ما وصفه بـ«قوة الدولة الشاملة».

وأوضح أن هذه القوة ترتكز على مؤسسات وطنية قوية، في مقدمتها القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب تماسك المجتمع، وهو ما مكّن الدولة من فرض الاستقرار الداخلي، وتأمين حدودها الاستراتيجية، والتعامل مع محيط إقليمي شديد الاضطراب.

وأضاف أن هذا النهج المتكامل أتاح لمصر القدرة على استقبال اللاجئين من مناطق الصراع بشكل منظم وآمن، مع الحفاظ على استقرارها الداخلي، مؤكدًا أن القاهرة تضع الحلول السياسية والسلمية للنزاعات على رأس أولوياتها، وترفض الانخراط في سياسات الفوضى أو دعم الكيانات المسلحة خارج إطار الدولة.

وشدد في ختام تصريحاته على أن مواجهة خطر الميليشيات المسلحة تتطلب تعزيز دور الدولة الوطنية، ودعم المؤسسات الشرعية، والالتزام بالمسارات الدبلوماسية والسياسية، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.

الميلشيات المسلحة السياسة الاستقرار الصراع اكسترا نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

ترشيحاتنا

عمر جابر

عمر جابر يؤازر لاعبي الزمالك في مواجهة المصري البورسعيدي بالكونفدرالية

الكونفدالية الإفريقية

فوز أولمبيك آسفي المغربي وسينجيدا بلاك ستارز التنزاني بالكونفدالية الإفريقية

وزير الرياضة

وزير الشباب والرياضة ينعي اللاعب لؤي رجب

بالصور

جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل عرض وطلب

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

أبرزهم عزيز الشافعى وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون العزاء فى والد أحمد ابراهيم

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

أعراض غيبوبة السكر .. هل يتوقف القلب بسببها؟

اعراض غيبوبة السكر
اعراض غيبوبة السكر
اعراض غيبوبة السكر

فيديو

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الرابع

كريم خالد عبد العزيز

مرض النقص .. تأثيره على المجتمع والسلوك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

المزيد