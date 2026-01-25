قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تحذير عاجل.. رياح "الألف متر" تضرب القاهرة والمحافظات وتدهور الرؤية الأفقية

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الاثنين، طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلآ على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية: رياح "الألف متر" تضرب القاهرة والمحافظات

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على مناطق متفرقة وقد تؤدى الى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض الطرق، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية : جنوبية غربية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية : شمالية شرقية.

May be an image of map and text

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 11

العاصمة الإدارية 25 09

6 أكتوبر 25 08

بنهــــا 24 10

دمنهور 23 10

وادي النطرون 24 09

كفر الشيخ 23 10

بلطيم 22 11

المنصورة 23 11

الزقازيق 24 10

شبين الكوم 25 10

طنطا 23 11

دمياط 22 12

بورسعيد 23 12

الإسماعيلية 25 10

السويس 24 10

العريش 25 09

رفح 24 08

رأس سدر 24 10

نخل 23 07

كاترين 18 04

الطور 25 13

طابا 23 10

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 24 13

الإسكندرية 23 11

العلمين 22 10

مطروح 21 03

السلوم 20 10

سيوة 20 07

رأس غارب 23 12

سفاجا 23 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 25 14

حلايب 23 16

أبو رماد 24 13

مرسى حميرة 25 15

أبــــــرق 25 16

جبل علبة 25 16

رأس حدربة 23 16

الفيوم 24 09

بني سويف 24 08

المنيا 25 07

أسيوط 25 07

سوهاج 26 08

قنا 26 11

الأقصر 26 11

أسوان 27 12

الوادي الجديد 26 10

أبوسمبل 27 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 31 21

المدينة المنورة 25 13

الرياض 19 08

المنامة 19 15

أبوظبي 23 16

الدوحة 21 14

الكويت 18 08

دمشق 15 03

بيروت 20 15

عمان 17 05

القدس 16 07

غزة 23 14

بغداد 20 05

مسقط 25 19

صنعاء 24 07

الخرطوم 35 21

طرابلس 17 13

تونس 14 09

الجزائر 16 15

الرباط 18 13

نواكشوط 29 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:


العظمى الصغرى

أنقرة 12 05

إسطنبول 18 10

إسلام آباد 14 09

نيودلهي 19 11

جاكرتا 30 24

بكين 03 07-

كوالالمبور 35 22

طوكيو 08 02

أثينا 15 08

روما 13 02

باريس 08 04

مدريد 11 09

برلين 02 01-

لندن 08 05

مونتريال 12- 16-

موسكو 12- 13-

نيويورك 01- 11-

واشنطن 02- 17-

أديس أبابا 24 11

الأرصاد 1000 متر رياح مثيرة للرمال والأتربة الطرق تدهور الرؤية الأفقية

