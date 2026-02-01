ريال بيتيس يهزم فالنسيا 2-1 في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال بيتيس الفوز على فريق فالنسيا بنتيجة 2-1، على ملعب بينيتو فيامارين ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني.

سجل هدفي ريال بيتيس كل من تشيمي أفيلا وبابلو فورنالس في الدقيقتين 88، بينما سجل هدف فالنسيا لويس ريوخا في الدقيقة 20.

وبهذه النتيجة رفع ريال بيتيس رصيده للنقطة 35 ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة 23 ليحتل المركز الـ15.

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي ريال بيتيس وفالنسيا عن تشكيل مواجهتهما، على ملعب بينيتو فيامارين ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال بيتيس كالتالي:

حراسة المرمى: فاليس

خط الدفاع: رويال - بارترا - يورينتي - رودريجيز

خط الوسط: ألتيميرا - روكا - انتوني - ديوسا - الزلزولي

خط الهجوم: أفيلا

وجاء تشكيل فالنسيا كالتالي:

حراسة المرمي: ديمتريفسكي

خط الدفاع: فولكييه - كيومارت - كوبيتي - جايا

خط الوسط: ربوخا - بيبيلو - اوجريتيك - دانجوما

خط الهجوم: دورو - بلتران