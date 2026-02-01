قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الكرمة العراقي»: مندوب في القاهرة للتفاوض على ضم أحمد عبد القادر ولاعب آخر
استمرار الارتفاع .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المُتوقعة اليوم
بتتجوزوا ليه .. حجازي متقال: اتجوزت عن حب ومابحبش النكدية | فيديو
إعادة تفعيل أكرا.. رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس غانا
برشلونة يكتسح «إلتشي» 3-1 في الدوري الإسباني
لا خاسر مع القرآن.. رسالة مؤثرة من محمود السيد عبد الله بعد مغادرته دولة التلاوة
مسئول فلسطيني: أي خطة نحو السلام الحقيقي لن تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال
بأسيست صلاح.. ليفربول يكتسح نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي
الظروف صعبة | تصريح غير متوقع من أفشة عن سبب رحيله من الأهلي للاتحاد
صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد
حمو بيكا : مراتي بتغير عليا .. ولما بتزعل بصالحها بالذهب
وزير قطاع الأعمال: طفرة إنتاجية وصناعية مرتقبة بعد المرحلة الثانية من تطوير غزل المحلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برشلونة يكتسح «إلتشي» 3-1 في الدوري الإسباني

حسن العمدة

اكتسح فريق برشلونة التشى بثلاثة مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد مانيويل  مارتينيز فاليرو في الجولة الـ22، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وافتتح برشلونة التهديف في الدقيقة 6، بمجهود فردي مميز من داني أولمو أنهاه بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها لامين يامال بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وأدرك إلتشي هدف التعادل في الدقيقة 29، بعد تسديدة متقنة بشكل رائع عن طريق ألفارو رودريجيز من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى الأرضية للمرمى.

وأضاف برشلونة الهدف الثاني في الدقيقة 40، بعد  هجمة منظمة من لاعبي برشلونة بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها فيران توريس بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وعزّز برشلونة النتيجة وسّجل الهدف الثالث في الدقيقة 72 ، بعد تسديدة قوية عن طريق ماركوس راشفورد من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية العلوية للمرمى.

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

مجلس النواب

حوالة 5000 دولار .. مقترح برلماني لإلغاء الجمارك على هواتف المصريين بالخارج يثير الجدل

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل

بالصور | محمود فوزي : أنا نموذج لتمكين الشباب .. ونصحت أولادي بالعمل التطوعي

محمود فوزي

محمود فوزي: الحكومة تتقدم للبرلمان بمشروع قانون لتنظيم الاتحادات الطلابية

بالصور

مرسيدس تعلن الرفض وتقول لـ «ترمب»: لا | ما القصة؟

طريقة عمل مرقة الدجاج .. سر الطعم الغني والشوربة الصحية

بضمان مليون كم .. كل ما تريد معرفته عن سيارات ميتسوبيشي في مصر 2026

سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

