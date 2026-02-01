مبابي يقود تشكيل ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيل فريقه في مواجهة نظيره رايو فاليكانو في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد، منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل الريال اليوم ضد رايو فاليكانو على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيدريكو فالفيردي - دين هويسين - راؤول أسينسيو - إدوارد كامافينجا.

الوسط: أردا جولر - اوريلين تشواميني - جود بيلينجهام.

الهجوم: ماستانتونو - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي.

موعد مباراة الريال ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 51 نقطة، ويتواجد رايو فاليكانو في المركز السادس عشر بـ22 نقطة.