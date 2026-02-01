دوري أبطال أفريقيا.. ناصر ماهر يضيف الثاني لـ بيراميدز ضد نهضة بركان

أحرز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ، الهدف الثاني في شباك نهضة بركان خلال الشوط الثاني، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب 30 يونيو في الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 74، بعد هجمة مرتدة منظمة وانطلاقة رائعة من محمود عبد الحفيظ زلاكة ليمررها داخل منطقة الجزاء إلى ناصر ماهر ليسددها الأخير على يمين حارس المرمى.

وأفتتح بيراميدز التهديف في الدقيقة 10 ، بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى من لاعب بيراميدز ناصر ماهر، قابلها بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء محمود عبد الحفيظ زلاكة سكنت يسار المرمى.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - أسامة جلال - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - يوسف أوباما - حامد حمدان - مصطفى زيكو - مروان حمدي