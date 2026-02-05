حماة الوطن: زيارة أردوغان تعكس ثقل الدولة المصرية ودورها المحوري في استقرار المنطقة

أكد المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر تمثل محطة سياسية مهمة ونقلة نوعية في مسار العلاقات المصرية – التركية، وتعكس المكانة الإقليمية والدولية للدولة المصرية، وثقة مختلف القوى الإقليمية في حكمة القيادة السياسية المصرية وقدرتها على إدارة الملفات المعقدة بمنهج متوازن ومسئول.

وأوضح “صالح” أن هذه الزيارة تأتي تتويجًا لجهود دبلوماسية واعية انتهجتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقوم على سياسة الانفتاح المدروس، وإعادة بناء العلاقات على أسس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز من استقرار المنطقة.

وقال القيادي بحزب حماة الوطن إن التقارب المصري التركي يفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك في الملفات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب القضايا الإقليمية الملحة، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار في الإقليم.

وشدد المستشار محمد مجدي صالح على أن نجاح مصر في إدارة علاقاتها الخارجية يؤكد أن الدولة المصرية باتت رقمًا صعبًا في معادلة السياسة الإقليمية، وأن القاهرة أصبحت نقطة التقاء وحوار لجميع الأطراف، بما يعزز من دورها التاريخي ويخدم مصالح الأمن القومي العربي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حزب حماة الوطن يدعم بشكل كامل توجهات القيادة السياسية في السياسة الخارجية، ويثمن كل خطوة من شأنها تعزيز السلام والاستقرار ودعم مسارات التعاون الإقليمي بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة كافة.