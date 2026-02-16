سممت ابنها .. جنايات المنصورة تقضى بالاعدام للعشيق و15عاما للأم

قضت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية بالاعدام شنقًا لعاطل عقب ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية فى قرار اعدامه والسجن 15 عاما، لـ قاصر بعد قيامها بمعاونة عشيقها "بقتل نجلها" والتخلص منه بدس اقراص مخدرة له فى حلوى أثناء وجودها في علاقة محرمة رفقة المتهم الثاني بنطاق مركز نبروه.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة وعضوية المستشار رامي منصور عباس، والمستشار أحمد عبدالرازق شطا، والمستشار محمد حسين عامر، وبحضور المستشار أكرم سرحان، ممثل النيابة العامة فى القضية رقم 8764 لسنة 2025 جنايات مركز نبروه والمقيدة برقم 2893 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار الدكتور مصطفى تركيا المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال كل من "ثريا.م .ع"،17 عامامقيمة مركز نبروه و"المحمدي.م.ر.ا"،32 عاما مقيم مركز نبروه الى محكمة الجنيات المختصة لانهما فى 22/8/2025 بدائرة مركز نبروه - محافظة الدقهلية ارتكبت المتهمة الاولى جريمة قتل نجلها المجني عليه كريم النسب عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان بيتتا لنية وعقدت العزم على قتلة واعدت لذلك الغرض عقار يتسبب عنها الموت عاجلا او اجلا "عقار الكلوزابكس"،ودستها داخل حلواه ولم تاخذ في نجلها الا ولا ذمة فاطعمته اكثر من مرة الطعام المسموم محدثة اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته قاصدة من ذلك ازهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.



كما ارتكب المتهم الثاني جريمته بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض مع المتهمة الاولى في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الاول بان حرضها على ازهاق روح المجني عليه واتفق معها على ذلك وابتاع لها جواهر يتسبب عنها الموت عاجلا ام اجلا "عقار الكوزابكس"،المستخدمة فى ارتكاب الجريمة وقدمها لها فتمت الجريمة بناء على التحريض .

وشهدت "شيرين.س.ع"، والدة المتهمة الاولى بتحقيقات النيابة العامة انها باتصال علمها من كريمتها انه على اثر رغبتها رفقة المتهم الثاني اقامة علاقة جنسية واثناء تواجد الطفل المجني عليه مستيقظا انذاك قاما باعطاءه عقار منوم محدثين اصابته التي اودت بحياته وعزيت فصد المتهمين من ارتكاب الواقعة ازهاق روح المجني عليه.



وثبت بتقرير الصفة التشريحية للطفل المجني عليه ان الجثة وجدت فى حالة تعفن رمي منتشر بها على هيئة تلوثات رمية داكنة لاسيما بالوجه وجحوظ العينين وبروز اللسان وسقوط الشعر وتفلز الجلد مع وجود بعض ارتشاحات رمية داكنة تخرج من فتحات الانف والفم.



واسفر التحليل المعملي الكيماوي لامعاء احشاء ودماء الجثة عن العثور على الكلوزابين فمن ثم فان الوفاة سمية وتعزى الى التسمم بالوزابين ومايكون نشا عنها من ثبيط للمراكز العصبية الحيوية بالمخ أدى الى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهى بالوفاة.