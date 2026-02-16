قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب حفل فى كافية.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء
محافظات

سممت ابنها .. جنايات المنصورة تقضى بالاعدام للعشيق و15عاما للأم

همت الحسينى

قضت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية  بالاعدام شنقًا لعاطل عقب ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية فى قرار اعدامه والسجن 15 عاما، لـ قاصر بعد قيامها بمعاونة عشيقها "بقتل نجلها" والتخلص منه بدس اقراص مخدرة له فى حلوى  أثناء وجودها في علاقة محرمة رفقة المتهم الثاني بنطاق مركز نبروه.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة وعضوية المستشار رامي منصور عباس، والمستشار أحمد عبدالرازق شطا، والمستشار محمد حسين عامر، وبحضور المستشار أكرم سرحان، ممثل النيابة العامة فى القضية رقم 8764 لسنة 2025 جنايات مركز نبروه والمقيدة برقم 2893 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار الدكتور مصطفى تركيا المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال كل من "ثريا.م .ع"،17 عامامقيمة مركز نبروه و"المحمدي.م.ر.ا"،32 عاما مقيم مركز نبروه  الى محكمة الجنيات المختصة لانهما فى 22/8/2025 بدائرة مركز نبروه - محافظة الدقهلية ارتكبت المتهمة الاولى جريمة قتل نجلها المجني عليه كريم النسب عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان بيتتا لنية وعقدت العزم على قتلة واعدت لذلك الغرض عقار يتسبب عنها الموت عاجلا او اجلا "عقار الكلوزابكس"،ودستها داخل حلواه ولم تاخذ في نجلها الا ولا ذمة فاطعمته اكثر من مرة الطعام المسموم محدثة اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته قاصدة من ذلك ازهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.


كما ارتكب المتهم الثاني جريمته بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض مع المتهمة الاولى في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الاول بان حرضها على ازهاق روح المجني عليه واتفق معها على ذلك وابتاع لها جواهر يتسبب عنها الموت عاجلا ام اجلا "عقار الكوزابكس"،المستخدمة فى ارتكاب الجريمة وقدمها لها فتمت الجريمة بناء على التحريض .

وشهدت "شيرين.س.ع"، والدة المتهمة الاولى بتحقيقات النيابة العامة انها باتصال علمها من كريمتها انه على اثر رغبتها رفقة المتهم الثاني اقامة علاقة جنسية واثناء تواجد الطفل المجني عليه مستيقظا انذاك قاما باعطاءه عقار منوم محدثين اصابته التي اودت بحياته وعزيت فصد المتهمين من ارتكاب الواقعة ازهاق روح المجني عليه.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية للطفل المجني عليه ان الجثة وجدت فى حالة تعفن رمي منتشر بها على هيئة تلوثات رمية داكنة لاسيما بالوجه وجحوظ العينين وبروز اللسان وسقوط الشعر وتفلز الجلد مع وجود بعض ارتشاحات رمية داكنة تخرج من فتحات الانف والفم.

واسفر التحليل المعملي الكيماوي لامعاء احشاء ودماء الجثة عن العثور على الكلوزابين فمن ثم فان الوفاة سمية وتعزى الى التسمم بالوزابين ومايكون نشا عنها من ثبيط للمراكز العصبية الحيوية بالمخ أدى الى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهى بالوفاة.

الدقهلية ضباط نبروه جنايات

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

رؤية الهلال

موعد رمضان 2026.. اعرف القنوات الناقلة والجهة الوحيدة لإعلان الرؤية

أذكار المساء الثابتة عن النبي

أذكار المساء الثابتة عن النبي.. أدعية تحميك من كل مكروه

وزارة الأوقاف

إفاد 90 إمامًا وقارئًا لإحياء ليالي رمضان في 22 دولة لنشر الوسطية

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

