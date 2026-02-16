وكيل صحة الدقهلية يتفقد مركز طب أسرة ميت علي

تفقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مركز طب أسرة ميت علي التابع لإدارة المنصورة الصحية.

وتفقد وكيل الوزارة أعمال الاستقبال والطوارئ، التعقيم، خدمات تنظيم وتنمية الأسرة، عيادة الأسنان، وغرفة الملفات الطبية، حيث اطمأن على انتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية والإدارية.

وأشاد وكيل الوزارة بحركة تداول وحفظ الملف الطبي داخل المركز، مؤكدًا أهمية دقة التسجيل والتوثيق كركيزة أساسية في تحسين جودة الخدمة وضمان استمرارية الرعاية الصحية للمرضى.

وانتقد انخفاض مؤشرات الأداء بخدمات تنمية الأسرة وكذلك خدمات العلاج التحفظي بعيادة الأسنان، موجّهًا بسرعة وضع خطة تصحيحية عاجلة لمعالجة أوجه القصور.

كما شدد على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة داخل المركز، وسرعة إزالة الحشائش المحيطة بالمبنى، ومراجعة الرواكد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مؤكدًا أن الانضباط الإداري وحسن استغلال الموارد يمثلان عنصرين أساسيين في تطوير الأداء ورفع مؤشرات الأداء بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للمديرية.

ورافق وكيل الوزارة، الدكتور هاني جمعة مدير الإدارة الاستراتيجية والدكتورة فاتن الستري، مدير إدارة المنصورة الصحية، حيث كلفها وكيل الوزارة بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المرور لضمان رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالمركز.