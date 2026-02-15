قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الجيش الملكي
3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار فورا.. وحزمة اجتماعية بـ40 مليارا
غطاء سحابي وأمطار ليلاً.. تحذير عاجل للمسافرين على الطرق الصحراوية وجنوب البلاد
صدارة مصرية.. اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل سوا سوا غناء بهاء سلطان
40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر
إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة
ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
مصادر أمريكية: ترامب أبلغ نتنياهو بدعمه توجيه ضربات إسرائيلية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
المالية: 15 مليون أسرة تحصل على دعم إضافي في رمضان وعيد الفطر ضمن تكافل وكرامة
تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء
محافظات

الدقهلية .. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالطوب بإحدى قرى ميت غمر

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

اصيب 5 أشخاص اثر وقوع مشاجرة بالأيدي والحجارة بقرية سنفا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية وتم  نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من  مركز شرطة ميت غمر بوقوع مشاجرة بقرية سنفا" ووجود مصابين. 

انتقل ضباط المباحث  إلى مكان البلاغ وتبين وقوع مشاجرة بجوار الجمعية الزراعية بقرية سنفا استخدم فيها طرفيها الحجارة.


واسفرت المشاجرة عن إصابة 5 وهم كل من :" مجدي درويش مصطفى درويش، 67 عاما، ومصاب بجرح قطعي باليد اليسرى وجرح قطعي اعلى الانف وسحجات بالوجه وتورم بالذراع الايمن، وسحر مجدي درويش مصطفى درويش، 36 عاما، ومصابة بكدمات بمفصل الكوع والذراع الايمن، ومحمد صلاح محمد عبدالمجيد، 40 عاما، ومصاب بجرح قطعي بالرأس ، وعبدالوهاب درويش مصطفى درويش، 61 عاما، ومصاب بجرح قطعي بالرأس، ومحمد عبدالوهاب درويش مصطفى، 24 عاما، ومصاب بجرح قطعي بالذراع الايمن".
تم   نقل المصابين  إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم تحت حراسة الشرطة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

