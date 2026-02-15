الدقهلية .. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالطوب بإحدى قرى ميت غمر

اصيب 5 أشخاص اثر وقوع مشاجرة بالأيدي والحجارة بقرية سنفا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة ميت غمر بوقوع مشاجرة بقرية سنفا" ووجود مصابين.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وتبين وقوع مشاجرة بجوار الجمعية الزراعية بقرية سنفا استخدم فيها طرفيها الحجارة.



واسفرت المشاجرة عن إصابة 5 وهم كل من :" مجدي درويش مصطفى درويش، 67 عاما، ومصاب بجرح قطعي باليد اليسرى وجرح قطعي اعلى الانف وسحجات بالوجه وتورم بالذراع الايمن، وسحر مجدي درويش مصطفى درويش، 36 عاما، ومصابة بكدمات بمفصل الكوع والذراع الايمن، ومحمد صلاح محمد عبدالمجيد، 40 عاما، ومصاب بجرح قطعي بالرأس ، وعبدالوهاب درويش مصطفى درويش، 61 عاما، ومصاب بجرح قطعي بالرأس، ومحمد عبدالوهاب درويش مصطفى، 24 عاما، ومصاب بجرح قطعي بالذراع الايمن".

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم تحت حراسة الشرطة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.