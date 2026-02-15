انقلب بهم التوك توك.. إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص جراء انقلاب توك توك على طريق الوحدة المحلية ببسنديلة بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بانقلاب مركبة توك توك على طريق ببسنديلة"دائرة المركز".

وقد انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب توك توك مما تسبب في إصابة 3 وهم كل من: "احمد السيد احمد 23 عاما، مقيم قرية بسنديلة ببلقاس ومصاب باشتباك ما بعد الارتجاج، وحسين الزيني مصطفى 23 عاما، مصاب بكسر بالركبة اليمنى، وعبد الحميد اسامة السيد 20 عاما، ومصاب بكسر بالقدم اليسرى".

وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة.