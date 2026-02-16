النائب سيد عبد الجليل لأهالي القصاصين: تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات القرى والمدن أولوية القيادة السياسية

واصل النائب سيد عبد الجليل عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية تحركاته الميدانية المكثفة، حيث عقد سلسلة من اللقاءات الجماهيرية، بأولى لقاءاته بمقره بمركز ومدينة القصاصين ، وذلك للاستماع لمطالب المواطنين وبحث مشكلاته.

جاء ذلك في إطار حرصه الدائم على التواصل المباشر مع أهالي دائرته.



والتقى النائب سيد عبد الجليل خلال جولاته بعدد كبير من المواطنين، واستمع إلى آرائهم ومطالبهم، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر والتواجد المستمر بين الأهالي، بإعتبار ذلك أحد الركائز الأساسية للعمل البرلماني الفعّال.

وأشار النائب سيد عبد الجليل الي توجيهات القيادة السياسية المستمرة بشأن تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات القرى والمدن.

وأكد النائب سيد عبد الجليل أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود والعمل المشترك من أجل تحقيق تطلعات المواطنين، مشددًا على التزامه بأن يكون صوتًا معبرًا عن أهالي دائرته تحت قبة البرلمان.

كما وجّه النائب سيد عبد الجليل الشكر للاهالي على حفاوة الاستقبال والدعم، مؤكدًا مواصلة جولاته الميدانية.