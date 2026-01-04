لحظة دخول قوات درع الوطن اليمنية إلى مدينة المكلا عاصمة حضرموت

عرضت فضائية العربية لقطات مصورة، لدخول قوات درع الوطن اليمنية إلى مدينة المكلا عاصمة حضرموت ومنطقة الساحل.

خروج قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي"

وطالب محافظ حضرموت سالم الخنشبي قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" بالخروج من مطار الريان بالمكلا، حيث شنت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" مطلع ديسمبر الماضي هجوماً مباغتاً على محافظتي حضرموت والمهرة وتوسعت في شرق البلاد.



وفي حين شددت الحكومة اليمنية على ضرورة الانسحاب والتراجع، إلا أن "المجلس الانتقالي الجنوبي" رفض ذلك.

استعادة المعسكرات

وقد انطلقت الجمعة الماضى عملية عسكرية سلمية من أجل "استعادة المعسكرات"، كما وصفتها الحكومة اليمنية، لافتةً إلى أنها طلبت دعم تحالف دعم الشرعية في حال واجهت أية هجمات عسكرية.

السيطرة على معسكر الأدواس شمالي المكلا

وأكد محافظ حضرموت اليمنية، أنهم سيطروا على معسكر الأدواس شمالي المكلا، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفاد مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية اليمنية، بأن الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تابع باهتمام بالغ المناشدة الصادرة عن أبناء، ومكونات المحافظات الجنوبية، وما عبرت عنه من حرص صادق، ومسؤول على حماية جوهر القضية الجنوبية، وصون وحدتها، ورفض أي دعوات انفرادية أو إقصائية لا تعبر عن تنوع الجنوب ولا عن تطلعات جميع أبنائه.