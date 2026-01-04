الشرعية اليمنية تعلن استعادة حضرموت وتأمين مواقع استراتيجية

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم، استعادة السيطرة على محافظة حضرموت، في تطور ميداني جديد تشهده المحافظة شرقي البلاد.

وقال محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، إن القوات الحكومية دخلت إلى مدينة المكلا، بالتزامن مع وصول قوات درع الوطن إلى عدد من المواقع الحيوية، مؤكداً أن قائد الفرقة الثالثة درع وطن، العميد فهد بامؤمن، وقواته بدأوا عملية تأمين مطار الريان الدولي.

وأضاف المحافظ أن قوات درع الوطن باتت على مشارف مدينة المكلا، مشيرًا إلى أن الجهود العسكرية والأمنية مستمرة لتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة.

وفي السياق ذاته، أفاد المحافظ بوصوله إلى مطار سيئون عقب سيطرة قوات درع الوطن على المحافظة.

وأكد محافظ حضرموت أن المرحلة القادمة ستشهد إجراءات أمنية وإدارية تهدف إلى إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وضمان سلامة المدنيين والمنشآت العامة.