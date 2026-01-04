قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية مصر وباكستان يؤكدان أهمية التهدئة في اليمن وخفض التصعيد وإعلاء الحوار

اتصال هاتفي بين وزير خارجية مصر ونظيره الباكستاني
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاحد ٤ يناير ٢٠٢٦، والسيد محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال اعتزاز مصر بالعلاقات التي تجمعها بباكستان، مشيداً بما شهدته العلاقات الثنائية من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ولاسيما في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها إلى إسلام أباد أواخر شهر نوفمبر الماضي. وأشار وزير الخارجية إلى أهمية البناء على نتائج تلك الزيارة، ومواصلة العمل المشترك لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتكثيف التواصل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في البلدين.

كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المكثفة التي تبذلها مصر للانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الامريكى، مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الخاص بغزة، وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، إلى جانب أهمية بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وشدد وزير الخارجية على أن تحقيق التهدئة المستدامة يظل مدخلاً أساسياً لإطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

كما تطرق الوزيران كذلك إلى التطورات فى اليمن حيث تم التأكيد على أهمية التهدئة في اليمن وخفض التصعيد واعلاء الحوار والتوافق، بعيدا عن أي اجراءات احادية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة محمد إسحاق دار ن نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان القضايا الإقليمية

