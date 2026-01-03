احذروا.. وزير الخارجية الأمريكي: كوبا قد تكون الهدف التالي بعد فنزويلا

ألمح وزير الخارجية الأمريكية، ماركو روبيو، اليوم السبت، إلى أن كوبا قد تكون الهدف التالي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مساعيها لاستعادة الهيمنة الأمريكية في نصف الكرة الغربي.

وقال روبيو، إنه سيشعر ببعض القلق لو كان مسؤولا حكوميا في كوبا، في أعقاب العملية العسكرية الأمريكية التي نُفذت ليلا في فنزويلا، وأسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأمريكية.

وأضاف روبيو- الذي لطالما أبدى اهتماما بالغا بفنزويلا وكوبا-: "لو كنت أعيش في هافانا وأشغل منصبا حكوميا؛ لشعرت ببعض القلق على الأقل".

وأعلن ترامب في وقت سابق اليوم، عبر منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، شن بلاده- بنجاح- ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا، واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو برفقة زوجته ونقلهما جوا إلى خارج البلاد.

ونشر ترامب، صورة للرئيس الفنزويلي وهو معصوب الأعين، ومكتوف الأيدي، داخل طائرة أمريكية.